Críticas por beneficio judicial a 'La Bebecita', cabecilla criminal en el Caribe

Un juez de control de garantías concedió medida de detención domiciliaria a Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias 'La Bebecita' o 'La Mona', señalada como compañera sentimental de alias 'El Menor', jefe de la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La decisión se produce poco después de que fuera capturada en un operativo conjunto del Gaula Militar y el CTI en Guachaca, zona rural de Santa Marta.

Según las autoridades, Tarazona estaría involucrada en funciones de logística, control financiero y reclutamiento dentro de la estructura criminal, por lo que su rol trasciende el de simple vínculo afectivo. Su exposición en redes sociales, con imágenes de armas y lujos, fue señalada como uno de los elementos que motivaron su captura.

Un académico experto en seguridad y crimen organizado, que prefirió mantener su identidad reservada, advirtió sobre las implicaciones que esta medida judicial genera como mensaje a la sociedad.

“Son graves las implicaciones de conceder casa por cárcel. Ella exhibe armas y grandes sumas de dinero abiertamente en redes sociales y, como apoyo logístico dentro de la estructura criminal, es una pieza clave. Que se le permita una medida tan liviana es un mensaje perverso que eleva su perfil ante jóvenes seguidores”, explicó el académico.



El investigador también cuestionó la lógica del operativo que llevó a su captura: “¿Cómo justificar un operativo de alto riesgo con helicóptero, presencia policial y enfrentamientos, si luego se permite una medida de casa por cárcel? O fue una captura mediática o la influencia del grupo criminal es tan fuerte que logra intervenir decisiones judiciales”.

La Fiscalía anunció su apelación a la decisión y subrayó que el riesgo procesal y la amenaza a la comunidad serían argumentos clave para revocar la medida. Mientras tanto, la decisión judicial ha desatado inquietud entre analistas legales, víctimas y representantes institucionales, que consideran que podría generar impunidad simbólica y socavar la confianza en el sistema judicial.

En lo inmediato, 'La Bebecita' deberá cumplir su proceso judicial desde su lugar de residencia con vigilancia electrónica, aunque el debate ya está abierto: ¿medidas de aseguramiento eficaces o gestos que alientan la impunidad?