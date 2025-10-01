Culminó la demolición del conjunto Privilegios en el norte de Barranquilla

Tras una inversión de 1.400 millones de pesos, la Alcaldía de Barranquilla culminó la demolición y recolección de los escombros de los cinco bloques del conjunto residencial Privilegios, ubicado en el sector de Campo Alegre, donde ahora solo queda un terreno en el que el Distrito afirmó su intención de querer construir un parque.

La demolición de este complejo residencial se produjo en cumplimiento de la orden de la Inspección Novena de Policía Urbana, luego de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre del 2024, cuando la torre 4 del conjunto se desplomó, causó la muerte de una mujer de la tercera edad y dejó heridos a cuatro niños, como consecuencia de los severos daños que presentaban estas torres.

Roberto Tapia, abogado que representa a los copropietarios del conjunto Privilegios, señala que ahora se está a la espera de la indemnización para 51 familias afectadas con la demolición.

"En este momento ya tenemos un acuerdo con el Distrito de Barranquilla, que tomó la decisión de comprar los 51 apartamentos que existían en los bloques tres, cuatro y cinco. Ahora corresponde establecer el valor de esos apartamentos, mediante un avalúo que está haciendo o ya terminó el Distrito de Barranquilla, y otro avalúo que yo presenté, con ayuda de una firma muy reconocida en la ciudad", explicó el abogado Tapia.



Tapia indicó que al menos 28 de los propietarios se encuentran en trámites de notaría para poder avanzar en el levantamiento de viejas hipotecas y poder así tener acceso a la futura indemnización, trámites que se vieron frenados por el cierre temporal de la Notaría Segunda tras la captura de su representante.

Esto coincidió, además, con la pérdida de algunos documentos y daños en otros por la humedad.