Defensa de Nicolás Petro pide desestimar pruebas recolectadas en la Procuraduría

En medio de la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Nicolás Petro, su abogado Alejandro Carranza pidió al juez Hugo Carbonó que no tenga en cuenta en el juicio oral la inspección que realizó la Fiscalía a la Procuraduría general de la Nación por parte del investigador Víctor Forero, quien está privado de la libertad por otro proceso relacionado con obstrucción de pruebas.

Dice Carranza que esta inspección no correspondió a una colaboración interinstitucional y que se realizó sin una orden judicial.

“En criterio de este defensor, la Fiscalía no puede hacerle inspecciones a la Procuraduría sin órdenes judiciales. Y la razón es porque aquí no se trata de una colaboración institucional. Esta inspección, por ejemplo, a la Procuraduría, se hizo sin que el juez de control de garantías autorizara que permitiera levantar de la reserva del proceso disciplinario. Sencillamente, el señor Forero fue, hizo una inspección a la Procuraduría y pretende entonces traer acá a través de un DVD lo que hizo en esa investigativa técnica. En consideración de este defensor eso no es posible”, señaló.

El abogado también solicitó que no sea tenido en cuenta en el juicio una constancia de migración en el que muestran las entradas y salidas del país de Nicolás Petro.

Argumenta que no es relevante para los hechos jurídicos que en el proceso contra el exdiputado del Atlántico no se habla de actividades financieras en el extranjero.

“No tiene pertinencia realmente con el asunto. Aquí este caso, de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes de la imputación y de la acusación, no habla de salidas o entradas del país de Nicolás, no habla de ninguna actividad en el extranjero con dineros o con recursos. Así que es inexplicable realmente para qué se quiere una constancia de migración Colombia. Eso no acredita un incremento patrimonial o un ocultamiento”, indicó Carranza.

Publicidad

En cuanto a Day Vásquez, Carranza pidió que no se tenga en cuenta una declaración juramentada que entregó la exesposa de Nicolás Petro a la Fiscalía, pues esta no permitiría un contrainterrogatorio.