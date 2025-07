Defensa de Nicolás Petro pide inadmitir como pruebas entrega de camioneta Tahoe y criptomonedas

En Barranquilla se registró un nuevo capítulo de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, marcada en esta ocasión por la solicitud de su abogado Alejandro Carranza de no utilizar en juicio los informes relacionados a una camioneta Tahoe, la cual ha sido vinculada a su protegido como una supuesta dádiva.

Dice Carranza que este vehículo, de placas JCZ-858, no debería ser materia de discusión cuando nunca estuvo a nombre de Petro Burgos ni es considerado para aumentar su patrimonio.

“No tiene sentido su señoría discutir respecto a ella porque no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes, no es un vehículo que haya estado a nombre de Nicolás (Petro), no es un vehículo que haya sido considerado para incrementar un patrimonio por justificar, por lo tanto no tiene ningún sentido realizar una aducción a juicio”, mencionó en la cita.

De la misma manera, desde la defensa no saben cómo surgió un informe que relaciona a Nicolás Petro con ingresos en Criptomoneda, pues dicen ellos que jamás han tenido relación con las mismas.

“Es que en los hechos jurídicamente relevantes de la acusación y de la imputación, jamás se habló de nada de criptomonedas. Debo decirle a su señoría que Nicolás jamás en su vida ha tenido nada que ver, ni ha ayudado, ni ha asesorado, ni ha comprado, ni ha promovido, ni ha adquirido nada que tenga que ver con criptomonedas. No sabemos de dónde sale un informe relacionado con eso”, agregó.

A su vez, y en aras de depurar las dos millones de pruebas presentadas por la Fiscalía, el abogado Carranza también pidió excluir del juicio dos informes del investigador Juan Camilo López en el que hay varios registros migratorios de terceros, facturas de ropa y de consumo de familiares que no están procesados en este caso, basado en que ninguno de ellos tiene relevancia con lo debatido.

“Hay registros migratorios de terceros, compras de electrodomésticos o facturas de ropa, documentación sin conexión temporal, funcional ni personal con los hechos imputados y acusados. Por ejemplo, facturas de consumo de familiares o personas que no están procesadas aquí. ¿Qué tienen que ver estos documentos como anexo? Si no hace parte de ninguna de las partes en este asunto judicial”, añade.

Hay que mencionar que el abogado invirtió gran parte del tiempo en solicitar el rechazo de todas las pruebas relacionadas con el testimonio de una fuente anónima utilizada por el investigador Víctor Forero, quien ya le había mencionado al juez Hugo Carbonó que esta no tendría validez en un posterior juicio.

Sostiene el abogado Alejandro Carranza que “la Fiscalía no puede decir que será descartada, pero luego aspirar a discutir en juicio los documentos que ella —la fuente— provocó como informes financieros”.

“No se puede someter un juicio a tamaño contradicción en la que el fiscal Mario Burgos le asegura a usted que no se usará la fuente y terminamos discutiendo análisis financieros realizados bajo las teorías y las manifestaciones de la fuente”, declaró.

Se afirmó que de lo dicho por esa fuente se derivaron allanamientos y una orden de captura contra Nicolás Petro, así como se vulneraron los principios a la confianza legítima al proceso legal, al de contradicción y defensa efectiva y el de la legalidad.

Finalmente, la diligencia se reanudará los días 1, 3, 4 y 5 de septiembre, siguiendo con la participación de la defensa presentando las pruebas que, para ellos, no deberían ser usadas en juicio. Nicolás Petro pidió un permiso para ausentarse el 3 de ese mes con motivos del cumpleaños de su hijo.