Denuncian extorsiones y amenazas a familia de joven médica desaparecida en Cartagena

El caso de la estudiante de medicina Tatiana Hernández se ha convertido, sin duda, en una de las desapariciones más misteriosas de los últimos meses en la ciudad de Cartagena.

En medio de la incertidumbre de la familia sobre el avance de la investigación por la desaparición de la joven desde el pasado 13 de abril, el conocido abogado Iván Cancino, quien asumió la defensa de la familia, hizo fuertes cuestionamientos a la lobar de la Fiscalía.

El jurista dijo que al ente investigador no sólo le ha faltado rigor y profesionalismo para asumir este caso, sino que han desprotegido a la familia.

“Aquí se trata no sólo de lo que está pasando con Tatiana, sino que están desprotegiendo a la familia desde la Fiscalía General de la Nación. Una cosa es que crean una hipótesis y otra es que la caricaturicen. Vuelvo y repito, que la respuesta a una familia que está adolorida, que no sabe dónde está su hija, la respuesta sea que está viendo mucha televisión y muchas novelas, no, yo creo que le falta empatía al que le falta investigación, al que le falta cumplir las labores al señor fiscal. Dé resultados señor fiscal, el que usted considere, pero dele un resultado a la familia”, sostuvo.

Junto a los padres de la joven médica, el abogado también denunció que la familia de Tatiana ha recibido numerosas llamadas extorsivas y amenazas, y que esto tampoco ha sido investigado por la Fiscalía, pese a conocer que proviene de centros carcelarios.

“A la familia la viven llamando a darle información y han tenido llamadas extorsivas. Ellos han denunciado las llamadas extorsivas y la Fiscalía no ha hecho nada, ni siquiera por la investigación de las extorsiones donde tienen el teléfono identificado tienen el centro carcelario desde donde hace la llamada y, además de que sea extorsiva, pues tienen que ir a entrevistar al que llamó y preguntarle si verdaderamente sabe algo o no de Tatiana o no no hacen esos temas elementales”, detalló.

Sobre estas constantes extorsiones y amenazas, Lucy Díaz, la madre de Tatiana Hernández, reveló que son llamadas que reciben generalmente a altas horas de la noche, y que incluso han depositado dinero en medio del desespero por saber el paradero de la joven de 23 años.

“Policía y Gaula de la Policía, son los que nos han colaborado con la validación de los números y nos dicen que son números carcelarios, pero eso lo sabemos posterior a que hacemos las consignaciones. Nos dicen que tienen a Tatiana por error, que ellos estaban buscando otra persona y que les entregaron a Tatiana por error y que quieren devolverla. Entonces que le ayudemos con el tanqueo de una gasolina, con los refrigerios de las personas que van a llegar y con los peajes para llegar a la ciudad de Cartagena, ese tipo de cosas”, relató la angustiada madre.

Desde Cartagena, el abogado además señaló que solicitarán a la Fiscal General que el caso sea trasladado a otra ciudad y que se designe un fiscal especializado.

“Nosotros sí estamos supremamente preocupados de la falta de empatía, de la falta de rigor, de la falta de profesionalismo de la Fiscalía en este caso y pues obviamente que haremos muchas peticiones a la Fiscal General de la Nación, e incluso, la posibilidad de que la investigación se realice desde otra ciudad porque nosotros vemos que la Fiscalía de Cartagena no ha dado los resultados que nosotros pedimos ni ha manejado la investigación de la manera rigurosa como debe hacer”, dijo.

Asimismo, el penalista afirmó que, aunque no le gusta creer en complots ni conspiraciones, la falta de avances serios en esta investigación por parte de la Fiscalía seccional Cartagena, ya les hace tener dudas.

“A mí no me gusta creer en componendas y complots, pero cuando uno ve tantos errores, tanta falta de empatía, tanta falta de investigación, pues obviamente que también uno empieza a tener como las suspicacias de qué es lo que está pasando. Si a alguien le interesa desviar las investigaciones, mantener a la familia en permanente miedo, en permanente zozobra”, agregó.

La joven estudiante de medicina Tatiana Hernández, quien realizaba de prácticas de internado en el Hospital Naval de Cartagena, desapareció el pasado domingo 13 de abril sin dejar rastro. La última imagen que se tiene de la joven fue captada por un turista en un video aficionado en el que se le ve unos pocos segundos sentada en uno de los espolones frente al mar en la Avenida Santander.

Una vez conocida la desaparición de la estudiante bogotana, las autoridades iniciaron sus labores de búsqueda en mar y tierra, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer un resultado concluyente sobre qué ocurrió con la estudiante.