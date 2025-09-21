Desarticulan la banda “Los del Dorado”: procesaban cocaína en el Magdalena Medio

La Fiscalía General anunció que siete presuntos integrantes de la red conocida como ‘Los del Dorado’ fueron enviados a prisión preventiva, tras ser señalados de participar en toda la cadena de producción y envío de cocaína hacia mercados internacionales.

El juez de control de garantías acogió la petición del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hombres que fueron localizados en operativos realizados en Santa Marta y Barranquilla.

Según la investigación, se encargaban de actividades que iban desde la compra de pasta base de coca en Nariño, hasta la producción del clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos del Magdalena Medio y el transporte final al Caribe colombiano para su salida hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Los procesados fueron identificados como Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo; Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Daniel Valencia Echeverry, alias Daniel; Robinson Andrés Galvis Gómez, alias Calero o Calen; Hicswober Polanía Sánchez, alias Ober o La Gata; Dubán Ferney Ceballos Henao, alias Paisa o Jetón; y José Adier Ortiz Eberrei, alias Jota.



De acuerdo con la Fiscalía, Palacio Orjuela sería el presunto cabecilla de la organización, encargado de coordinar la cadena de producción y distribución. Sánchez Rojas y Valencia Echeverry estaban a cargo de la compra y transporte de la pasta base; Polanía Sánchez y Ortiz Eberrei, del traslado de los estupefacientes; mientras que Galvis Gómez y Ceballos Henao se ocupaban del procesamiento en laboratorios clandestinos ubicados en Puerto Triunfo, Antioquia.

La captura de los siete hombres fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Esta banda criminal ocultaba la pasta base de coca en vehículos de carga y la transportaba hasta Puerto Triunfo, Antioquia, donde era transformada en clorhidrato de cocaína. Posteriormente, la droga era movilizada hasta la región Caribe, desde donde se coordinaba su salida hacia países de Centroamérica y Estados Unidos por rutas marítimas.

Publicidad

La Fiscalía, en articulación con @PoliciaColombia y con apoyo de @DEAHQ, logró la captura con fines de extradición de tres hombres señalados de adherir cargamentos de clorhidrato de cocaína a embarcaciones que partían desde los puertos de la Costa Atlántica colombiana hacia… pic.twitter.com/IJrimRRZ1S — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 21, 2025

La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; cohecho por dar u ofrecer; y concierto para delinquir agravado, pero ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias.