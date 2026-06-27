Dimar pide extremar medidas en playas del Caribe por fuertes vientos

Por el fortalecimiento de varios sistemas atmosféricos y el tránsito de ondas tropicales, muy comunes en esta época del año, la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que se presentarán en altamar, en el Caribe central y occidental, vientos de entre 43 y 58 kilómetros por hora con olas de entre 2 y 4 metros.

En zonas más cercanas a la Costa, concretamente en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, también se sentirán vientos fuertes y olas de más de dos metros. Así lo informó el teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Meteorología Operacional de la Dimar en el Caribe colombiano.

“Hay que prestar especial atención para las zonas costeras de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés y Providencia donde se esperan velocidades del viento de hasta 35 kilómetros por hora y una altura de la ola que podría llegar hasta los dos metros”.

Ante estas condiciones, el oficial recomendó al gremio marítimo, pescadores, operadores de embarcaciones menores, turistas y comunidad en general “extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades marítimas, náuticas, recreativas y de pesca, especialmente en las zonas donde se prevén vientos fuertes y oleaje elevado”.



Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes meteomarinos emitidos por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y los canales oficiales de la Dimar, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.

Paralelo a esto, el Ideam reportó que en este puente festivo persistirá la probabilidad de temperaturas elevadas de más de 35 grados centígrados en el norte del Caribe, especialmente en el departamento de La Guajira y sectores de Magdalena y Cesar.