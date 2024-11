Disponen equipo de inteligencia para esclarecer atentado contra líder social en Atlántico

Capturar a los responsables que atentaron contra la vida del reconocido líder social y creador de contenido Víctor Daniel Pino Villegas se ha vuelto prioridad para la Policía Metropolitana de Barranquilla que, respondiendo a la solicitud de investigación que hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X buscan, entre otras cosas, esclarecer los móviles del ataque a bala.

Luego de que el mandatario de los colombianos advirtiera que “las bandas delincuenciales empiezan a tener soporte político y por eso asesinan periodistas independientes”, la Policía anunció que dispuso de un equipo especial de investigadores que se encuentran frente al caso.

Así lo confirmó el coronel Cesar Sarabia, subcomandante de la Policía de Barranquilla: "Se dispuso de inmediato un equipo investigativo e inteligencia para esclarecer estos hechos y dar con los responsables del mismo. Invitamos a la ciudadanía a brindar cualquier tipo de información a la línea de emergencia 1, 2, 3".

Por su parte, la alcaldía de Soledad (Atlántico) también se pronunció frente a los hechos y anunció a través de su cuenta de X que se ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos y, además, a la captura de los responsables.

"Se ofrece recompensa de hasta 10 millones de pesos por quién de información asertiva que permita la captura y judicialización de los autores de este hecho que nuevamente afecta la seguridad del área metropolitana", indicaron en el trino.

Y es que, según la información que logró confirmar BLU Radio, Pino Villegas se hizo el muerto para que los hombres que lo atacaron a tiros la noche del pasado miércoles no siguieran disparando y lograran su objetivo: silenciarlo de una vez por todas para que cesen las polémicas denuncias que hace a través de sus redes.

A la víctima, de 41 años, lo interceptaron cuando se movilizaba en un vehículo tipo taxi por la avenida El Platanal, en la entrada al barrio Manuela Beltrán de Soledad. Cuenta que allí, en un semáforo, los pistoleros le apuntaron en la cabeza y le dispararon a la altura de su rostro.

"Sentí que me impactó la cara, caí en el carro y en una de las detonaciones escuché la voz que decía: 'esto te pasó por sapo'". Entonces, en medio del susto, me hice el muerto ahí en el carro y esperé unos segundos hasta que mucha gente llegó a socorrerme y me llevaron a la clínica", recordó.