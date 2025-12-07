Dos muertos y tres heridos deja grave choque de automóviles en Sahagún, Córdoba

Hasta la vía que conecta a los municipios cordobeses de Chinú y Sahagún tuvieron que trasladarse este 7 de diciembre las autoridades para atender un fuerte siniestro vial en el que dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas.

El suceso, ocurrido 200 metros después del kilómetro 72 de este corredor vial, involucró en la mañana de este domingo a una camioneta Mazda CX-3, de color rojo y placas JOR-125, así como a un automóvil Swift de color verde y placas MLZ-430, en un choque presuntamente derivado de una invasión de carril.

La primera víctima fue identificada como Edwin Carlos Avilez Cordero, cuyo cuerpo quedó en el lugar de los hechos. En ese mismo sitio también perdió la vida su acompañante, Robinson Del Cristo Arroyo Márquez.

De ellos se conoció que se dirigían al municipio de San Marcos, en Sucre, con el fin de comprar pescado. Por otro lado, tanto el conductor de la camioneta como sus acompañantes sufrieron politraumatismos, pero su vida no reviste peligro. Sus nombres son César Amín Nassiff Díazgranados, veterinario de 32 años; Aura Cristina Barreto Escudero, de 27 años; y Melani Paola Saltarín Arellana, de 24 años.



Blu Radio conoció, a través de las labores forenses, que el caso fue asignado a la Fiscalía 27 Seccional de Sahagún, mientras que la vía se encontraba en perfecto estado.



Dos homicidios en Barranquilla

Desconsolados están los familiares de Dorian Stiven Briles Cerpa, un joven de 22 años que falleció en las instalaciones de la Clínica Adelita de Char en Barranquilla, luego de resultar lesionado en un atentado contra el restaurante El Bendecido, en el barrio La Manga, suroccidente de la ciudad.

Tras los hechos, que quedaron registrados en una cámara de seguridad, su padre explicó que ellos solían visitar ese establecimiento por los buenos precios y que justo ese día su hijo se encontraba “en el lugar equivocado”.

“Se bajaron a comer pollo y, cuando ya está pagando, se acerca un muchacho. Cuando él siente el tiro es cuando corre y después el sicario le dispara también”, declaró.

En el lugar también estaban la esposa de Dorian Stiven y su hija de 3 años, quienes no resultaron heridas, a diferencia del dueño del restaurante, Miguel Tordecilla Díaz, quien falleció en el sitio.

Dorian se dedicaba, por el momento, al mototaxismo y, según confirmaron las autoridades, el restaurante donde ocurrieron los hechos estaba siendo blanco de extorsiones.