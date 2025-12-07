En vivo
Dos muertos y tres heridos deja grave choque de automóviles en Sahagún, Córdoba

La primera víctima fue identificada como Edwin Carlos Avilez Cordero y también perdió la vida su acompañante, Robinson Del Cristo Arroyo Márquez.

Accidente en sahagún.png
Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

