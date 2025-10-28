El devastador paso del huracán Melissa por Jamaica; más de un millón de personas están sin luz

Más de un millón de personas están sin energía eléctrica en estos momentos en Jamaica, tras cumplirse tres horas de la llegada del huracán Melissa tocara tierra, el cual realiza un lento y devastador tránsito por la isla que ya deja miles de viviendas destechadas

El huracán Melissa tocó tierra en el suoreste de Jamaica, consolidado como huracán categoría 5 y con vientos hasta por 295 kilómetros por hora. Esto constituye, según el Centro Nacional de Huracanes, a “una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”, por lo que hay llamado a la comunidad para que no abandone los refugios mientras pasa el ojo del huracán.

Desde sectores como Saint Elizabeth, Manchester, Westmoreland y Saint James se reportan graves inundaciones y daños por caída de árboles y voladuras de techos. Precisamente en este sector, el proveedor de energía JPS reportó que 240.000 hogares quedaron sin servicio de energía, lo que ascendería a más de un millón de personas a oscuras.

Las inundaciones ya están afectado a hospitales como el regional de Mandeville.



En estos momentos no solo se reportan daños en la red eléctrica, sino también inundaciones para hospitales como el regional de Mandeville, el de Black River Hospital, Savanna La Mar en Westmoreland reportan inundaciones, pérdida de techos y daños en ventanas.

¿Qué se espera para las próximas horas?

El meteorólogo Cristian Euscategui explicó que los daños intensos continuarán.

Por su parte, Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica, advirtió que, para este momento, hay 25.000 turistas alojados en la isla, los cuales fueron trasladados a refugios fuera de los hoteles para salvaguardarlos.

El huracán avanza a 12 kilómetros por hora, por lo que su paso por la isla podría tomar unas tres horas más. Doce kilómetros por hora, para tener una referencia, es la velocidad que maneja una trotando rápido.

Entre las zonas más afectadas está Bluefiled, Bethel Town y Santa Cruz.