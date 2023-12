El error ortográfico en la placa de escultura de Shakira que será corregido: ola de críticas

La organización Puerta de Oro, como administradores del Gran Malecón del Río en Barranquilla, serán los encargados de corregir la placa que fue instalada junto a la nueva estatua de Shakira y en la que quedó escrita de manera errónea el apellido del escultor Yino Márquez.

Una vez quedó develada la majestuosa obra de 6.50 metros de alto en la que Shakira y su sensual movimiento de caderas quedó inmortalizada en bronce, la misma estrella barranquillera y miles de seguidores elogiaron el trabajo del escultor y sus colaboradores .

Pero no pasó mucho tiempo para que el público notara el error de ortografía en la placa, donde el apellido Márquez fue escrito con “S”, lo que despertó las críticas de la gente que ahora exige una reparación inmediata “por respeto al artista” que esculpió la obra y a la misma cantante.

Placa escultura de Shakira. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

En diálogo con BLU Radio, el autor de la obra contó que notó el error antes de la develación del monumento , pero que de inmediato le aseguraron que este sería reparado, lo que él aceptó sin problema alguno.

"Sí, ya (en la administración) se habían dado cuenta sobre el error. Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que tranquilo, que eso se va a corregir sin problema y sí, yo veo que no hay ningún problema en eso. Será corregirlo y ya, no pasa nada", expresó Yino.

Por lo pronto, se desconoce si la placa será reemplazada en su totalidad o si solo se reparará la existente. Lo cierto es que la corrección debería estar lista para el primer trimestre del 2024, cuando será inaugurado el nuevo tramo del malecón donde fue instalada la estatua.

