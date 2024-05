El legado musical que le dejó Omar Geles al folclor vallenato

A sus 57 años falleció Omar Geles, un diablito del vallenato que se inmortalizó como una leyenda del canto, la composición y la interpretación del acordeón, quien aprendió a tocar este instrumento hacia sus cinco años cuando interpretó con destreza una canción de Diomedes Diaz ante sus padres.

No era de una cuna de artistas, pero su nombre se enalteció en este género al que le habría dado más de mil composiciones, algunas de esas canciones interpretadas por él y cientos más por artistas conocidos como Diomedes Diaz, Iván Villazón, Felipe Peláez, Martín Elías, Jorge Celedón, entre otros.

Precisamente su canción ‘Los caminos de la vida’ es un homenaje hecho canción para su madre Hilda Suárez, quien luchó por él y sus hermanos en medio de la pobreza vivida durante su infancia en las calles de Mahates, Bolívar, donde ganaba dinero lavando ropa, cociendo y realizando otras labores a las familias más adineradas.

Este tema se ha convertido en un himno en varios países de Latinoamérica bajo la interpretación de artistas como Vicentico, Los Ángeles Azules, Paula Arenas, Los Dinos, entre otros. E incluso fue parte de la banda sonora de la galardonada película ‘María llena eres de gracia’.

Entre otras composiciones figuran temas como ‘Tarde la conocí’, interpretado por Patricia Teherán; ‘Hoja en blanco’, que grabó el mismo con la cantante Esmeralda y compuso con su colega, amigo y sobrino Wilfran Castillo; Busca un confidente, entre otras.

Su aterrizaje a la arena musical oficial se dio en 1983, cuando junto a Miguel Morales empezó a presentarse en concierto bajo el nombre ‘Los diablitos’, lo que fue el inicio de uno de los grupos vallenatos más importantes de la historia del folclor, pues dos años después grabaron su primer álbum ‘De verdad, verdad’, en el que sonaron temas como ‘Tu’.

Ese mismo año resultó ganador de la categoría semiprofesional del Festival Vallenato e incluso en 1987 fue rey de reyes semiprofesional por su habilidad con el acordeón.

Su unión con Miguel Morales se disolvió en la década de los 90’, y fue entonces cuando tomó protagonismo en ‘Los Diablitos’ Jesus Manuel Estrada, quien dio su voz al tema ‘Los Caminos de la vida’. Sin embargo, la muerte de este en 2003 en un accidente de tránsito golpeó a Geles, quien desde entonces decidió convertirse al cristianismo y dejar atrás el nombre de ‘Los Diablitos’ por ‘La gente de Omar Geles’, con la que grabó temas como ‘Chao amor’, entre otras.

Debido a su talento en la composición, Geles se convirtió en pieza fundamental en la carrera de muchos artistas, a quienes les daba sus temas. Uno de estos fue Silvestre Dangond, quien le grabó unas 12 canciones. Fue precisamente junto a él que tuvo su última aparición en tarima en medio del concierto realizado en el estadio el Campín el pasado sábado, donde Dangond le agradeció públicamente por el aporte que le hizo a su carrera.

Y es que las apariciones de Geles en tarima siempre fueron motivos de aplausos y algarabías entre sus seguidores. Entre estas anécdotas está la ocasión en la que subió a tarima a interpretar el acordeón para Diomedes Diaz, con la canción ‘Ya no puedo vivir sin ti’ que Geles le compuso, pero este último no solo se emocionó tocando sino también cantando, lo que generó molestias al ‘Cacique de la junta’, quien le dijo “Toca el acordeón”, como quien refiere que se dedicara a lo suyo y no al canto.