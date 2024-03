En Barranquilla no hubo procesión de 'La Dolorosa' por falta de recursos para sacar la virgen

Un hecho insólito ocurrió este viernes santo en Barranquilla, los feligreses de la iglesia San José, en donde se encuentra 'La Dolorosa', llegaron para llevar a cabo la tradicional procesión, la misma que desde 1912 se realiza en la ciudad, sin embargo, los organizadores de esta celebración litúrgica manifestaron que este año no saldría el recorrido, pues "no tenían el apoyo, ni recursos" para sacar a la virgen.

Los asistentes rechazaron que 'La Dolorosa' no saliera este año, pues pese a que en años anteriores el templo estuvo cerrado, la procesión siempre se llevó a cabo, así sea dentro de las instalaciones del Colegio San José, en donde reposaba la virgen, mientras que la iglesia se encontraba en mantenimiento.

Uno de los que se pronunció ante la falta de apoyo a la procesión de 'La Dolorosa' es el abogado Alfonso De La Cruz, quien en diálogos con Blu Radio, aseguró que esta situación demuestra el poco apoyo que las autoridades locales le están brindando al sector cultural, pues han considerado que el "Carnaval es solo el único evento cultural de Barranquilla".

"Es problema de una sociedad que no tiene, absolutamente, ninguna visión sobre la importancia que tiene lo cultural, es también problema de una iglesia que no se organiza, que no pone de presente la importancia que tiene estás imágenes y estos eventos de los contextos de los territorios. Es también, culpa de los gobiernos locales, porque de una u otra manera no existe un plan de cultura que este inmerso este tipo de eventos", afirmó De La Cruz.

Publicidad

Así mismo, el Abogado explicó que la situación que pasó con 'La Dolorosa' solo es "una muestra de lo que está pasando con el tema cultural en el departamento del Atlántico y en Barranquilla".

"Es que no sale 'La Dolorosa', pero es que tampoco tenemos museos, no tenemos teatros, tampoco tenemos espacios culturales. Entonces, esto es solo una muestra de lo que está pasando con el tema cultural en la ciudad y el abandono generalizado que hay con este tema", agregó.

Publicidad

De La Cruz resaltó que la celebración de la Semana Santa, en ciudades como Malaga, en España, genera ganancias por encima de los 400 millones de euros, mientras que en Popayán, en Colombia, los recursos que dejaron en el 2023, fueron de $25 mil millones, "ósea, lo que quiere decir es que no solo es la inversión entorno al evento, sino todo lo que genera al rededor, como lo es el turismo".

"Si usted se pone a mirar, en Barranquilla el único evento cultural que hay es el Carnaval, y ni siquiera el Carnaval de Barranquilla por la estructuración del negocio que tiene logra las ganancias que tienen las ciudades como Malaga y Popayán eventos como la Semana Santa", concluyó.

El Abogado invita a que los sectores público, privado y cultural creen una mesa de concertación para llegar a acuerdos que salvaguarden las tradiciones y las preserven en el tiempo.