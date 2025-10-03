En Cartagena investigan muerte de dos jóvenes en medio de un pique de motos en la zona norte

Una verdadera tragedia viven dos familias de la ciudad de Cartagena, luego de que dos jóvenes murieran en medio de un pique de motocicletas en el sector de Las Ramblas, en la zona norte de esta capital.

En un video quedó registrado el impactante momento en el que Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de apenas 24 años, fue embestida cuando se encontraba a un costado de la vía por la motocicleta que conducía Javier Alonso López, de 31 años. Las imágenes muestran cómo la joven es lanzada por el aire tras el fuerte impacto y cae al suelo varios metros más adelante.

Ambos murieron producto del choque: Ubiellys casi de manera instantánea en el lugar de los hechos, y Javier Alonso horas después en un centro asistencial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, aunque todo es materia de investigación, estos grupos de motociclistas se citan en diferentes puntos de la ciudad para ejercer esta actividad ilegal.



“Estas actividades ocultas, que realizan en la ilegalidad, tenemos entendido que se coordinan por una red especial que se denomina Telegram, y por eso vamos a abrir una investigación y hemos iniciado una noticia criminal, porque es lamentable el desastre para esas familias”, indicó el oficial.

A su vez, el comandante de la Policía de Cartagena anunció mayores controles en esta y otras zonas de la ciudad donde se han identificado estos denominados piques.

“Vamos a maximizar estos controles. En lo corrido de este año, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito de Bolívar, ha impuesto más de 1.200 comparendos en este corredor vial, se han inmovilizado más de 59 vehículos y vamos a hacer un trabajo preventivo, basado en la seguridad vial, pero ahí se necesita más compromiso de los ciudadanos”, sostuvo.

En medio de este desafortunado hecho, otro joven espectador que se encontraba en el lugar también resultó herido y permanece en un hospital de la ciudad bajo pronóstico reservado.