Envían a la cárcel a influecer barranquillero que se hacía llamar 'el cobradiario de moda'

Capturado y tras las rejas está Geovanny Alfonso Cortés, más conocido como ‘Junior Chacón’, un reconocido influencer barranquillero que acumula más de 700.000 seguidores en sus redes sociales, donde ganó amplia popularidad por producir videos de humor en torno a la actividad del ‘gota a gota’.

Se hace llamar el ‘cobradiario de moda’, pero recientemente fue enviado a prisión por estar inmerso en una investigación por extorsión, pues las autoridades lo capturaron la semana pasada. Según la información que entrega la Policía Metropolitana de Barranquilla, el creador de contenido haría parte de una estructura delincuencia que intimidaba y exigía dinero a comerciantes que iban entre $500.000 y $5 millones, a quienes enviaban amenazas y panfletos.

Aunque en la información no queda claro qué papel tenía el influencer, este enfrenta cargos por extorsión junto a las otras seis personas con las que fue capturado.

Sus videos eran tan conocidos, que hasta Teófilo Gutiérrez fue protagonista en uno de estos, en el que le propone prestarle $20 millones de pesos al 40%. Por supuesto, todo se trataba de una broma.



Ante el alcance de la noticia de su captura, Chacón publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reconoció que hace parte de un proceso investigativo, pero indicó que es inocente y que está trabajando para demostrarlo.

“Si bien actualmente el señor Chacón se encuentra vinculado a un proceso judicial en curso, el mismo tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos, y se adelanta bajo el amparo del debido proceso”, indicó su equipo legal.

