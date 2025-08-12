Publicidad

Falsa alarma en Atlántico: estudiante inventa amenazas contra colegio para evadir exámenes

En Galapa circuló un supuesto panfleto amenazante por parte de una banda delincuencial que exigía paralizar las actividades académicas durante una semana, pero resultó ser un invento estudiantil.

Estudiantes teniendo relaciones en un salón de universidad (1).jpg
Clases, referencia.
Foto: AFP
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: agosto 12, 2025 12:57 p. m.

Esta semana, en la Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica, en Galapa, Atlántico, los padres de familia enviaron a sus hijos al colegio con mucho temor por la supuesta amenaza que circulaba en redes sociales, donde advertían ataques contra la comunidad educativa, si no se suspendían las actividades escolares.

La intimidación fue tal que las clases se llevaron a cabo con la vigilancia permanente de agentes de la Policía; sin embargo, la investigación que abrieron las autoridades permitió establecer que no existió tal amenaza, y que quienes estaban detrás era un estudiante, cuya pretensión era evadir la semana de corte preventivo y entrega de trabajos y evaluaciones.

Glaideth Ordoñez, madre de dos estudiantes de esta institución, señala que alcanzó a sentir temor y rechazó que alumnos se presten para generar estas alertas: "No se justifica que vengan a tomarse el colegio así, que cualquier grupo venga a atentar contra la tranquilidad de los papás, la tranquilidad del grupo docente y la tranquilidad de nuestros niños como tal", expresó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla se reunió con directivas de la Institución para darle un parte de tranquilidad sobre lo ocurrido.

