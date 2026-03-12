Gobernador de Córdoba pide ampliar declaratoria de emergencia por 30 días más

Las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica aún persisten y continúan afectando a miles de familias en Córdoba, y así lo ha advertido el gobernador Erasmo Zuleta, quien está solicitando al Gobierno Nacional ampliar por 30 días esta medida extraordinaria.

Rodeado de los alcaldes de los municipios más afectados, durante una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado, el gobernador aseguró que todavía falta adoptar medidas excepcionales y realizar movimientos presupuestales que faciliten la atención de la emergencia y la recuperación de los territorios, pues este un proceso que podría extenderse durante varios meses.

"No puede quedar en el ambiente nacional ni en el ambiente departamental que la emergencia pasó, porque vayan a ver cómo están las familias. Yo hoy sí quiero hacer un llamado responsable y con respeto; no desestimemos la emergencia", manifestó Zuleta.

"Hemos tenido conversaciones y solicitudes de mesas técnicas para que desescalemos el Puesto de Mando Unificado y pasemos a sala de crisis, pero ni por ahí, porque la sala de crisis no genera las condiciones de articulación", criticó.



Entre las propuestas planteadas por el mandatario departamental se encuentra la implementación de mecanismos como Obras por Impuestos, que permitirían vincular al sector privado en los procesos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.

Los alcaldes respaldaron la solicitud del gobernador, quien ha sido enfático en que si bien hoy la gente “está medianamente tranquila”, aún no hay claridad y en cuestión de dos o tres meses “los problemas sociales y económicos van a ser tremendos”. “Y todo eso termina en problemas de seguridad, porque la gente no se va a morir de hambre”, sentenció.