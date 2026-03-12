En vivo
Caribe  / Gobernador de Córdoba pide ampliar declaratoria de emergencia por 30 días más

Gobernador de Córdoba pide ampliar declaratoria de emergencia por 30 días más

El mandatario aseguró que aún no se puede desestimar la emergencia, porque en cuestión de dos meses habrá mayores problemas sociales y económicos que derivarán en problemas de seguridad.

