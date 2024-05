Gobernador de La Guajira: “Alcalde de Bucaramanga cae en juego populista por un like”

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, criticó al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, por su decisión de expulsar a migrantes venezolanos a la frontera con Venezuela. Aguilar calificó la medida como un "juego populista de likes" y señaló que no es la forma correcta de abordar el problema de la migración.

En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Aguilar señaló que el alcalde de Arauca, José Luis Roselló, le había admitido que la decisión de expulsar migrantes fue un error y que se debía trabajar en conjunto para encontrar soluciones.

“El alcalde de Bucaramanga termina diciendo que debe de haber una articulación porque no lo hizo desde el primer momento, porque no vio que sus decisiones pueden terminar afectando a otro territorio. Y lo que he dicho desde el primer día: aquí debe pronunciarse. Migración Colombia, que es la verdadera autoridad migratoria, que es lo que está pasando”, dijo.

Aguilar también criticó al alcalde de Bucaramanga por afirmar que los migrantes venezolanos son delincuentes. El gobernador señaló que Colombia es un estado de derecho y que las personas deben ser juzgadas antes de ser condenadas.

“Aquí se juzgan a las personas y si es un tema que se trabaja con el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) en Venezuela, por qué las personas están retornando? Entonces yo lo mando en el punto más lejos para que no vuelvan a las 24 horas. Entonces estaríamos nosotros en una guerra aquí de convoyes. ¿Qué tal que yo mañana tomara la decisión Néstor de enviar buses a Bogotá para que lo saquen por el Vichada? No estamos para eso. La ley migratoria es un tema muy delicado”, dijo.

En su lugar, Aguilar propuso la creación de una mesa de trabajo con el gobierno de Venezuela para revisar la situación de los migrantes y encontrar soluciones conjuntas. El gobernador también señaló que la migración es un tema complejo que requiere de soluciones integrales y no de medidas unilaterales.

La polémica se origina porque el alcalde de Bucaramanga ha dicho que refiere que los delincuentes venezolanos sean expulsados a través de Paraguachón, en La Guajira, y no por Cúcuta porque regresan a la ciudad muy rápidamente.

“De los de los nueve que tenemos, expulsamos ya uno, lo volvimos a capturar, delinquiendo nuevamente en la ciudad de Bucaramanga. Por eso la preocupación de nosotros como alcaldes. Te voy a dar unas cifras puntuales. Tenemos alrededor de 600 extranjeros con anotaciones, con medida puntual para ser expulsados. 120 ya establecidos, reseñados. Pero la autorización que nos da Migración Colombia son ocho por mes”, dijo.