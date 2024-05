Cuestionan discurso xenofobo del alcalde de Bucaramanga al expulsar delincuentes venezolanos

Expertos en temas de derecho internacional migratorio y humanitario comenzaron a cuestionar la forma en que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, viene “instrumentando” a los delincuentes venezolanoscapturados al exponerlos en redes sociales constantemente como un triunfo de su política de seguridad.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la ciudad delinquen más los connacionales que los extranjeros. Señala el informe que este año se han capturado por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego 4.819 colombianos (83%) y 742 migrantes (13%).

Juan Carlos Mantilla, director del Departamento Socio-Humanístico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, afirmó que “no se puede estigmatizar a la población migrante. Hay que respetar los derechos y libertades fundamentales y tratar realmente a toda la delincuencia por igual, no solamente lo que hacen los venezolanos”.

🔴 ALCALDE DE BUCARAMANGA EXPULSA VENEZOLANOS: ONG DENUNCIA XENOFOBIA



Esta acción ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales que la califican de "xenofóbica e inhumana"



📹 @josearnaldo33



Ya disponible la emisión completa. 👇https://t.co/6hXfo04ZwV pic.twitter.com/jxE2RC7qAJ — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) May 23, 2024

El profesor Humberto Salazar manifestó que el alcalde de Bucaramanga estaría violando el Pacto de San José de Costa Rica firmado por el gobierno de Colombia.

“Se prohíbe la extracción colectiva de extranjeros, por eso no diga que Petro se le atravesó en el camino, eso es populismo. Es una campaña errónea y para poderlo hacer hay que violentar el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, a usted lo están salvando”, dijo el reconocido docente.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán frente a las críticas que aumentan por su radical discurso contra los delincuentes venezolanos, señaló que “no es un tema de xenofobia”.

En los últimos días han caído los más peligrosos sicarios de #Bucaramanga como alias 'Monocuco' y 'Oscar', que estaban al servicio de reconocidas estructuras delincuenciales que se han venido desintegrando tras operativos y capturas, pero quieren reorganizarse a sangre y fuego.… https://t.co/Tnts8vIfYd — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 27, 2024

“Les tengo rabia es a los delincuentes, no es un tema de xenofobia a veces sentimos que la defensa de los derechos humanos de los delincuentes está por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. Y yo, como alcalde de Bucaramanga, tengo que defender el bienestar de los bumangueses. Por eso hemos agotado todas las instancias, pero cuando vamos a tomar decisiones siempre hay una traba: que no se pueden sacar, que no se pueden mover”, dijo el mandatario.

Alba Pereira, una líder de la población venezolana en Santander, manifestó que los actos del alcalde son reiterativos en “maltratar la dignidad de los migrantes como si todos fuéramos delincuentes, es una estigmatización constante que nos pone en peligro”.

A pesar de las trabas que nos han puesto, las expulsiones de delincuentes venezolanos a su país, seguirán. #Bucaramanga no es paraíso criminal de nadie y la haremos respetar. pic.twitter.com/4EbeLhOoQ8 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 28, 2024

La Alcaldía de Bucaramanga informó que tiene lista acción para deportar o expulsar del país a 120 ciudadanos de origen venezolano por ser reincidentes en temas delictivos en la ciudad.