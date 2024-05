Rifirrafe entre gobernador de La Guajira y alcalde de Bucaramanga por delincuentes venezolanos

Un acalorado intercambio de mensajes en la red social X ha desatado una polémica entre el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, en torno a la propuesta del alcalde sobre la expulsión de migrantes.

El conflicto comenzó cuando Aguilar expresó su preocupación por las medidas migratorias y de seguridad propuestas por Beltrán, calificándolas de populistas y xenófobas.

"Preocupan voces populistas y xenófobas que pretenden abordar el problema migratorio y de inseguridad en los departamentos fronterizos con Venezuela. Estoy en la obligación de cumplir la palabra al pueblo de La Guajira y con ello impedir que propuestas de mandatarios locales, sin funciones migratorias, afecten a nuestro departamento. Solicito a @MigracionCol y @oimcolombia su intervención. La Guajira no se puede convertir en destino de inmigrantes, que desde otros departamentos, son transportados en infames convoyes que recuerdan los nefastos inicios del holocausto", escribió Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira en la red social X.

La respuesta de Beltrán no se hizo esperar. En un mensaje igualmente contundente, el alcalde de Bucaramanga defendió su posición y acusó a Aguilar de poner en riesgo su seguridad.

"Son de suma gravedad las declaraciones que hace el Gobernador de la Guajira @jaiaguilar, el cual me tilda de ‘Nazi’ como mandatario de Bucaramanga, poniendo en riesgo mi seguridad y la de mi familia, esto por ponerle orden y autoridad al tema delincuencial que vive nuestra ciudad y país por cuenta de ciudadanos extranjeros que con sus comportamientos infringen la ley", respondió Beltrán.

"El procedimiento de expulsión que se ha realizado junto a Migración Colombia, es soportado por las normas colombianas y los tratados internacionales vigentes, estos delincuentes se han tomado como juego nuestros territorios, no con uno ni dos, sino con más de 10 anotaciones penales y policivas en nuestra ciudad. Esto no lo voy a permitir. Nuestra obligación es garantizar los derechos humanos de la gente honesta, honrada y trabajadora, no de los delincuentes que irrespetan las leyes colombianas con total permisividad y complacencia de organizaciones y mandatarios que quieren reducir todo a la xenofobia. Fuimos elegidos para poner orden y autoridad; Gobernador, ¿usted de qué lado está?"", agregó.

Este cruce de declaraciones ha generado un intenso debate en las redes sociales y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en Colombia en torno a la gestión de la migración y la seguridad.