"Ponen trabas": alcalde Bucaramanga a gobierno Petro por expulsión de migrantes delincuentes

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en la última semana confirmó que comenzó la expulsión de migrantes señalados de delinquir en la ciudad. Algunos de ellos con delitos graves como homicidio, hurto, amenazas, entre otros. Sin embargo, por esta medida, considerada necesario por muchos, se presentó un rifirrafe entre el mandatario local y el Gobierno Nacional.

Jaime Andrés Beltrán denunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro le puso "trabas" y le informó sobre algunas condiciones para adelantar las expulsiones de los migrantes.

"Que nos ayuden a trabajar desde el territorio porque es muy fácil tomar decisiones desde la nación, pero yo no puedo seguir teniendo a más de 130 migrantes en nuestro territorio con siete y hasta nueve anotaciones judiciales, y que cada vez que yo haga un movimiento me limiten la capacidad. Ya no puedo sacar 20 por mes, solamente puedo sacar cinco cada cierto tiempo. Que ya no puedo llevarlos a Paraguachón (departamento de la Guajira), si no que toca por Cúcuta. Nosotros acá sabemos que más demora el bus llevándolos a Cúcuta que ellos volviendo a nuestra ciudad", dijo.

Rifirrafe entre el alcalde de Bucaramanga y el Gobierno Nacional por la expulsión de migrantes delincuentes. Denuncia el mandatario que en Bogotá le pusieron "trabas" y los migrantes deberán ser entregados por Cúcuta y solo cinco por semana #VocesySonidos pic.twitter.com/cVVM5niZbu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 23, 2024

El alcalde de Bucaramanga, además, advirtió que habría discriminación del gobierno Petro con la ciudad.

"Por qué otras ciudades sí lo están haciendo y no hay obstáculos. ¿Cuál es el problema con Bucaramanga? Así las cosas, nos toca sacar cinco migrantes por semana", agregó.