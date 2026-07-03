Gobernador Eduardo Verano pide una justicia más eficaz para castigar a las bandas

Para el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, la realización en Barranquilla de eventos como la conmemoración de los 35 años de la creación de la Constitución de 1991, que reunió a ex constituyentes, presidentes y magistrados de las altas cortes, e importantes tratadistas nacionales e internacionales, deben servir para revisar todo el aparato de justicia y la modernización que necesita para que sea más eficaz.

En diálogo con Blu Radio y en el evento ‘Justicia digital sin barreras', que se desarrolló este viernes en la Universidad Libre, el mandatario atlanticense señaló que la eficacia y la modernización del sistema de justicia en Colombia, es fundamental para poder poner tras la rejas a los miembros de las bandas criminales, que como Los Costeños y Los Pepes, vienen afectando de manera significativa a Barranquilla y varios municipios del departamento del Atlántico.

“Si hay un aparato de justicia que funcione, todas esas bandas y organizaciones por fuera de la ley, sin ninguna duda, pueden ser juzgadas y castigadas. De esa manera la sociedad va buscando el camino para ir enderezando su funcionamiento”, dijo el mandatario.

El gobernador del Atlántico subrayó también que ya en el departamento se están aplicando nuevas tecnologías, por lo que es importante acelerar este proceso, incluso con el uso razonable de la inteligencia artificial.



“Todo lo que tiene que ver con el manejo de la justicia utilizando herramientas modernas como la inteligencia artificial y cómo evoluciona la aplicación del derecho y el respeto de los derechos de la gente, son temas muy importante, porque esas nuevas tecnologías pueden ayudar a que la gente tenga más acceso y se facilite la defensa de sus propios derechos, sin embargo, aún así la IA y otras metodologías nuevas no garantizan a plenitud que realmente pueda ser la herramienta poderosa que ayude al ciudadano, sino que todavía sigue siendo muy importante la interpretación, el estudio, el análisis profundo de las sentencias, el raciocinio de los juristas es la pieza fundamental de nuestra defensa”.

Por último, el gobernador Eduardo Verano reiteró la importancia de “que la vida institucional” de un país no se puede “estancar o congelar”, sobre todo los procesos de renovación y revisión de las instituciones del Estado, como sucedió con la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que cree que esos procesos se deben seguir dando conforme al avance de las sociedades.