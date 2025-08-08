Gobierno avanza con intención de compra de Monómeros: Minminas visitó la planta este viernes

Gran expectativa ha generado en Barranquilla la visita que este viernes realizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien llegó a la ciudad para sostener reuniones clave con las directivas de Monómeros, la empresa colombo-venezolana de fertilizantes ubicada en la zona industrial del Caribe colombiano.

Aunque la agenda se desarrolló sin acceso a medios, se conoció que el ministro también se encontrará con representantes del sindicato de trabajadores de Monómeros, quienes han manifestado públicamente su respaldo a un eventual proceso de adquisición estatal de la compañía, considerada estratégica para el abastecimiento de insumos agrícolas en el país.

La visita de Palma se da en medio de un ambiente de incertidumbre regional, luego de que Estados Unidos incluyera recientemente al presidente venezolano Nicolás Maduro en una lista de "terroristas mundiales", lo que ha reavivado las dudas sobre el futuro de la empresa y su composición accionaria.

A pesar de esto, la visita del ministro daría cuenta de que el proceso, por parte del Gobierno colombiano, seguiría en pie.

Además de su paso por Monómeros, el jefe de la cartera energética tiene previsto para las 2 de la tarde reunirse con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y con el agente interventor de Air-e, pues hay una fuerte alerta de posible apagón por las millonarias deudas que la compañía tiene con el sector generador.

Desde el Ministerio se indicó que los encuentros son de carácter técnico y estratégico, sin embargo, podrían tomarse decisiones trascendentales, pues la operación de empresas termogeneradoras como Tebsa y Termoflores podría verse afectada en los próximos días, debido a que solo Air-e le debe más de 900.000 millones.