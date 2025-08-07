Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Un abatido y un capturado deja enfrentamiento entre motorizados y Policía en Barranquilla

Un abatido y un capturado deja enfrentamiento entre motorizados y Policía en Barranquilla

El abatido es un hombre de 27 años llamado Brayan Enrique Sánchez Díaz, mientras que el capturado responde al nombre de Luis Mario Barbosa Martínez.

General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 11:39 a. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la muerte de un hombre de 27 años llamado Brayan Enrique Sánchez Díaz, quien de acuerdo a su reportes oficiales habría intentado disparar contra dos uniformados en un enfrentamiento que también propició la captura de Luis Mario Barbosa Martínez, de 21 años y con quien se movilizaba en una motocicleta.

El general Edwin Urrego, comandante de la institución armada en la capital del Atlántico, relató que los mencionados desobedecieron una orden de detención y sacaron armas de fuego.

“Los individuos fueron alcanzados por los uniformados, momento en el cual, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y realizó disparos contra los policías. En defensa de su integridad, los agentes hicieron uso de su arma de dotación, logrando reducir a los hombres, quienes fueron trasladados inmediatamente a un centro médico”, se aprecia en un comunicado.

“Lamentablemente, uno de los presuntos delincuentes, identificado como Brayan Enrique Sánchez Díaz, de 27 años de edad, falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas. En el lugar, se le incautó un arma traumática tipo pistola modificada con cinco cartuchos calibre 9 milímetros”, se puede seguir leyendo.

Sánchez Díaz, según la institución, había sido capturado en flagrancia el 6 de junio de 2025 por el delito de hurto de motocicleta. Además, contaba con una anotación judicial por hurto calificado y cumplía con una detención domiciliaria.

Por otro lado, Barbosa Martínez, hoy siendo atendido en un centro asistencial bajo vigilancia policial, registra siete anotaciones judiciales por delitos de hurto y tres por tráfico de estupefacientes.

“Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad”, finalizó la misiva.

Este sería el tercer altercado que involucra a motorizados y oficiales, debido a un caso ocurrido este lunes en el que dos sicarios hoy aprehendidos arremetieron contra ellos en un intento por escapar y otro episodio en el que perdió la vida Juan Camilo Oliver Navarro, barbero de 22 años al que perseguían para solicitarle una requisa.

