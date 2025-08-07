Un abatido y un capturado deja enfrentamiento entre motorizados y Policía en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la muerte de un hombre de 27 años llamado Brayan Enrique Sánchez Díaz, quien de acuerdo a su reportes oficiales habría intentado disparar contra dos uniformados en un enfrentamiento que también propició la captura de Luis Mario Barbosa Martínez, de 21 años y con quien se movilizaba en una motocicleta.

El general Edwin Urrego, comandante de la institución armada en la capital del Atlántico, relató que los mencionados desobedecieron una orden de detención y sacaron armas de fuego.

“Los individuos fueron alcanzados por los uniformados, momento en el cual, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y realizó disparos contra los policías. En defensa de su integridad, los agentes hicieron uso de su arma de dotación, logrando reducir a los hombres, quienes fueron trasladados inmediatamente a un centro médico”, se aprecia en un comunicado.

“Lamentablemente, uno de los presuntos delincuentes, identificado como Brayan Enrique Sánchez Díaz, de 27 años de edad, falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas. En el lugar, se le incautó un arma traumática tipo pistola modificada con cinco cartuchos calibre 9 milímetros”, se puede seguir leyendo.

Sánchez Díaz, según la institución, había sido capturado en flagrancia el 6 de junio de 2025 por el delito de hurto de motocicleta. Además, contaba con una anotación judicial por hurto calificado y cumplía con una detención domiciliaria.

Por otro lado, Barbosa Martínez, hoy siendo atendido en un centro asistencial bajo vigilancia policial, registra siete anotaciones judiciales por delitos de hurto y tres por tráfico de estupefacientes.

Publicidad

“Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad”, finalizó la misiva.

Este sería el tercer altercado que involucra a motorizados y oficiales, debido a un caso ocurrido este lunes en el que dos sicarios hoy aprehendidos arremetieron contra ellos en un intento por escapar y otro episodio en el que perdió la vida Juan Camilo Oliver Navarro, barbero de 22 años al que perseguían para solicitarle una requisa.