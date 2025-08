Más de 20.000 habitantes suman ocho días sin agua en Atlántico; autoridades no encuentran solución

Ya son ocho días los que se suman sin el servicio de agua potable en la urbanización Villa Olímpica, en Galapa, Atlántico, generando aún más preocupación que aun las autoridades no logran establecer un plazo para solucionar la problemática, pese a que ya fue declarada calamidad pública municipal por las autoridades y dispuestos más de 30 carrotanques para mitigar la emergencia.

Keidys Monsalve, secretaria de planeación de Galapa, explicó a Blu Radio que las empresas encargadas del suministro Aguas del Atlántico y AguaCaribe Colombia, ni siquiera les han informado acerca de la realidad en la que se encuentra la planta de acueducto, ignorando la exhortación realizada por la Procuraduría General de la Nación.

“Uno de los incumplimientos de los compromisos acordados en el Puesto de Mando Unificado es la no información real, veraz y eficiente de la situación actual de la planta de acueducto. Aguas del Atlántico y AguaCaribe no nos informan, hasta el momento no tenemos ningún informe de ellos”, dijo inicialmente.

“En una primera instancia en la urbanización Villa Olímpica se entregaron un total de 33 carrotanques para sus cuatro sectores y, en el transcurso de las horas, seguimos trabajando. La Alcaldía de Galapa tiene a disposición seis carrotanques más y, como ya le dije, contamos con una tanqueta de la Policía, cinco carrotanques de la subsecretaría de gestión de riesgos de desastre, sumado a cinco carrotanques de los bomberos de Juan de Acosta y Tubará”, también declaró.

Carrotanques La Guajira UNGRD Foto: UNGRD

Tanto el alcalde de Galapa, Fabián Bonett, como el secretario de interior de la Gobernación del Atlántico, José Luque, intentaron llegar a un acuerdo con la comunidad para permitir el paso de vehículos, pero los protestantes fueron claros en quedarse hasta que el agua salga por sus grifos.

De la misma forma, Blu Radio intentó hablar con representantes de la empresa AguaCaribe Colombia para saber acerca de las demoras en los trabajos, pero estos se negaron a pronunciarse.

Publicidad

Las medidas adoptadas como la disposición de carrotanques permitirán, según la administración galapera, activar un plan de acción específico para la atención, mitigación y rehabilitación de los efectos de la emergencia; ejecutar acciones inmediatas de contratación directa para el suministro de agua potable y otros bienes y servicios esenciales; y coordinar con entidades del orden nacional y organismos de control una respuesta estructural y definitiva.