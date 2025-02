Gremios y empresas en el Atlántico rechazaron incrementos en los precios del combustible

Desde este fin de semana entró en vigencia un reajuste en los precios de la gasolina y el ACPM en las principales ciudades del país, de acuerdo a lo informado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sin embargo, con ello vino un fuerte rechazo en el Atlántico, donde gremios, empresas y hasta la misma comunidad están cansados de los incrementos.

Así lo dijo por ejemplo Jhon Jairo Ospina, gerente operativo de la empresa de buses Sobusa, basado en que hay una afectación tanto para los dueños de los vehículos como los pasajeros.

“Todo este aumento de combustible nos lleva simplemente a una disminución en el ingreso de las empresas y propietarios de vehículos. El transporte público dejó hace muchos años de ser un negocio rentable”, dijo inicialmente.

“Lógicamente, nos quita la posibilidad de poder mejorar nuestros vehículos y nos llevará a tomar medidas económicas, hacer algunos ahorros o hasta estrategias para tratar de minimizar el impacto”, agregó.

Ese mismo sentir lo tuvieron varios ciudadanos que hablaron con Blu Radio sobre lo que significa para ellos este incremento. “No estoy de acuerdo con este aumento, gasto casi que $500.000 en Barranquilla manejando sin aire y, ahora imaginate, no cuanto más iré a pagar”, “Es insostenible para los colombianos, no se debe desconocer que esto perjudicará a las clases medias y bajas del país”, fueron algunas de sus palabras.

En esa línea, el líder de Asotax, Orlinson Villa, apuntó que los taxistas ahora tienen un nuevo problema en las manos, incluyendo los altos precios de las tarifas, la competencia en las plataformas digitales y la cantidad de impuestos a sus vehículos.

“Cada día es más difícil. No solamente es el aumento de la gasolina, sino el monopolio de las plataformas digitales y las tarifas exorbitantes, realmente vivimos por la misericordia de Dios. Toca enfrentarnos a estas decisiones equivocadas de los gobernantes que tenemos en turno”, apuntó.

Villa agregó que todos los conductores deben unirse y no permitir que la gasolina siga subiendo su precio.

Finalmente, recordemos que el galón de gasolina aumentó en promedio $95, pasando de $15.658 a $15.753 y, por su parte, el galón de ACPM subió $38, alcanzando un nuevo valor de $10.461.