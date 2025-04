Habitantes de La Mojana están volviendo a cambuches en zonas altas por inundaciones

Familias numerosas viviendo en pequeños cambuches a la orilla de las carreteras principales de La Mojana evidencian la grave crisis humanitaria en la que sigue sumergida esta subregión por cuenta de las inundaciones, las cuales obligan a la comunidad a abandonar sus casas en busca de alguna zona seca donde mantenerse a salvo.

Bajo estas condiciones vive Nubia Pérez, una campesina que hace tres meses debió instalarse junto a ocho miembros de su familia en un solo cambuche a un costado de la vía San Marcos - Majagual, a la altura del corregimiento La Sierpe, porque las aguas del río Cauca que siguen ingresando por el boquete de Caregato inundó su casa, enseres y cultivos.

Reconoce que es horrible estar en un cambuche, pero afirma que es la única solución que ha tenido las incontables veces en las que se ha inundado en los últimos cuatro años.

“Es muy horrible vivir en la carretera, pero me ha tocado porque nuestras casas están inundadas y no podemos habitarlas. Yo quisiera que mi casa estuviera bien, allá estuviera, pero no se puede. Le doy gracias a Dios que en este momento hay esta solución y aquí estamos”, apuntó.

Además de la sedimentación y contaminación que está provocando el ingreso del río Cauca por Caregato , ahora la comunidad también padece por el acecho de animales peligrosos, como culebras venenosas que se están adentrando en las casas, en busca de un lugar seco donde refugiarse de las inundaciones.

La comunidad insiste en que el Gobierno debe cerrar el boquete de Caregato y que, además, se requiere un trabajo coordinado con las alcaldías municipales para brindar una atención oportuna y más eficaz a esta grave emergencia.