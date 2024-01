Habla escultor de estatua de Falcao: “La cara no la hemos terminado; se parece”

El escultor Antonio Irisma habló en Mañanas Blu sobre la escultura que hizo en homenaje a Radamel Falcao García . Las críticas no se han hecho esperar porque para algunas personas la figura no se parece al ídolo de la Selección Colombia, sin embargo, Antonio, escultor empírico, desde hace 6 años, no ha parado y poco a poco ha sacado adelante su obra hecha de cemento, varillas de acero, gravilla, estuco y pintura dorada.

"Soy aficionado y escultor empírico. Me atreví porque siempre admiré a este futbolista desde que salió y, aunque ha habido comentarios de toda clase, quise hacerle un homenaje de forma sencilla a Falcao . No hemos terminado la cara, se parece, pero perfecta no me va a quedar por la inexperiencia y atreverme a trabajar la estatua en altura. Todavía le hace falta, retocar el cabello, trabajarles a los ojos, pulir más las cejas", indicó Antonio.

Asimismo, Antonio afirmó que la construcción de la estatua en homenaje a Falcao ha sido hecha con recursos propios. Algunas personas me ayudaron con mano de obra, un señor artista y un vecino, pero todo ha salido de mi bolsillo", aseveró.

¿Cómo ha sido la gente la percepción de la gente?

Estatua de Falcao en Santa Marta. Foto: Blu Radio.

"Al principio, cuando yo comencé, algunos dijeron que yo no era capaz, otros dicen que hay que esperar. Han empezado algunos a hablar negativo, pero nunca me he dado por vencido. También he escuchado comentarios buenos y eso hace parte de todo esto", indicó.

¿Habló con Falcao?

Antonio dijo que hace 4 años aproximadamente tuvo la oportunidad de hablar con el futbolista sobre la estatua a través de una llamada en la cual Falcao le pregunto en que se había inspirado para hacer la obra.

"Me dijo que en que me había inspirado y le dije que fue por la admiración que sentía por él, que era un homenaje de mi parte, porque se merecía una escultura, incluso, de oro, pero que la hacía con lo que yo podía", dijo.

Finalmente, el escultor dijo que sueña con que Falcao asista el día que se inaugure la estatua.

"Me dijo hace como 4 años que se acercaría. Lo más grande para mi seria que lo hiciera, que nos tomáramos fotos", manifestó.