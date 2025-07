Habrá evento especial por los 500 años de Santa Marta y Carlos Vives será protagonista

El 29 de julio de 1525, Rodrigo de Bastidas fundió la provincia de Santa Marta al lado del río Manzanares dando paso a la historia de una de las ciudades más importantes del país. Han pasado 500 años y para conmemorar este hito, la Alcaldía se prepara para una celebración en torno a este aniversario.

La Fiesta del Mar, organizada por la Alcaldía de Santa Marta, irá desde el 23 hasta el 29 y esta ocasión tendrá como representante al reconocido cantante samario Carlos Vives, quien hará parte de la agenda cultural de la capital del Magdalena.

“Mi voz se llena de emoción como hijo de la Bahía más linda de América, esta ciudad de nuestros sueños y la capital que nos inspira con solo admirar la majestuosa Sierra Nevada o el inmenso azul del mar Caribe. Y tengo esta gran carga de sentimientos porque, precisamente, hoy tengo el honor de ser el alcalde y gracias a esta dignidad que me da la vida, presentarles la edición más especial de nuestras queridas Fiestas del Mar. Este año no es uno más. Este año, Santa Marta cumple 500 años de historia, de lucha, de ilusiones y de identidad”, afirmó Pinedo Cuello.

Carlos Vives. Foto: AFP

¿En qué consiste esta celebración?

Carlos Vives, Grupo Niche, Gusi, Elder Dayán Díaz, Eddy Herrera, Pipe Peláez, Diego Daza, Altafulla, DJ Agudelo, Churro Díaz, Maisak, entre otros artistas, se presentarán durante esos días en una agenda cargada de música y para conocer más a fondo la cultura samaria.

Programación de ‘Fiesta del Mar’ en Santa Marta

Miércoles 23 de julio



Hay Festival

Agenda Náutica

Jueves 24 de julio



Conferencia CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe)

Agenda Náutica

Viernes 25 de julio



Conferencia CAF

Festival Gastronómico

Concierto Gospel

Agenda Náutica

Sábado 26 de julio



Agenda Náutica

Desfile y Concierto Balleneras: Gusi, Churro Díaz, Dj Agudelo.

IXEL Moda

Festival Gastronómico

Concierto 500 años: Altafulla, Diego Daza, Michael Torres, Pipe Peláez, Eddy Herrera.

Domingo 27 de julio



Desfile Folclórico

Festival Gastronómico

Deportes Náuticos

Concierto 500 años

Iluminación del Morro de Santa Marta y Concierto Sinfónico

Despliegue pirotécnico de celebración - Cinco Siglos de Historia

Lunes 28 de julio



Agenda Náutica

Superconcierto Santa Marta 500 años: Carlos Vives, Grupo Niche, Elder Dayán.

Espectáculo piromusical de fuegos artificiales - Cinco Siglos de Historia

29 al 31 de julio