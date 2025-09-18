Hombre agredió con cuchillo a su pareja mientras le daba un "abrazo": quedó en video

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve la agresión de un hombre, quien con un cuchillo le provocó heridas a una mujer, que presuntamente sería su pareja.

El hecho se registró en la tarde de este martes, 16 de septiembre, en un establecimiento comercial del perímetro urbano de Riohacha, La Guajira. Según información de medios locales, todo se habría desencadenado de una fuerte discusión.

Fue así como las cámaras de seguridad del lugar captaron cómo el hombre, quien intercambiaba palabras con la mujer, sale y vuelve a entrar al establecimiento para volver a discutir con su pareja. Tras esto, el hombre toma violentamente un cuchillo y amenaza a la mujer, quien logra apaciguarlo en ese instante.

No obstante, el hombre, que aparenta darle un abrazo a la joven mientras hablan, aprovecha para tomar nuevamente el cuchillo y apuñalarla en varias ocasiones hasta dejarla tirada en el suelo.



Además, durante la grave agresión, el hombre aprovechó y también le arrebató el celular a la víctima para luego estrellarlo en repetidas ocasiones contra el piso. Luego de eso tomó un bolso que se encontraba en el sitio antes de huir.

De acuerdo con medios locales, quienes se encontraban cerca del lugar donde fue atacada la mujer reaccionaron de inmediato y trasladaron a la víctima hasta un centro asistencial para que recibiera atención médica por sus heridas.

Hasta el momento no se sabe el estado de salud de la mujer. Por su parte, autoridades ya adelantan las debidas investigaciones para identificar y capturar al agresor, quien al parecer habría huido con rumbo desconocido.

La comunidad de Riohacha se encuentra conmocionada tras esta grave agresión que se dio en un sitio público, por lo que piden a las autoridades mayor control para evitar este tipo de casos que, en muchas ocasiones, pueden terminar con un fatal desenlace.