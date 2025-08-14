Impresionante hallazgo en Montería: encuentran a bebé abandonado dentro de una bolsa de basura

En Montería hay rechazo por el caso de una bebé de 48 horas de nacida que fue abandonada en un basurero.

Su llanto llamó la atención de un ciudadano que transitaba por el sector y dio aviso a la Policía.

Autoridades buscan a los responsables para judicializarlos.

Joel Ágames, un habitante de la ciudad de Montería, aún no se repone de la impresión que sintió al abrir una bolsa negra que estaba en un basurero del barrio el Edén, de la capital de Córdoba, y ver que dentro había una bebé recién nacida que lloraba a todo pulmón, como buscando quién la protegiera.

Joel Agames. Alcaldía de Montería.

El hombre, que caminaba por el sector junto a su padre, llamó desesperado pidiendo ayuda a la línea 123 de la Policía, donde de inmediato mandaron a varios uniformados, encontrando a la pequeña llena de arena.

“Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos. Creo que vi ver la bolsa moviéndose, y llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer” contó Joel.

La recién nacida fue trasladada en una ambulancia al hospital San Jerónimo de Montería, donde médicos continúan brindándole atención.

Bebé encontrado abandonado en Montería. Suministrada.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería, señaló que han abierto una investigación para encontrar a la persona que abandonó a la pequeña.

“Estamos adelantando todas las actuaciones de investigación, criminal e inteligencia, para identificar a él o a los responsables del abandono de esta recién nacida, quienes deberán responder ante la justicia”

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, lamentó lo ocurrido con la bebé de apenas 48 horas de nacida, al tiempo que informó que está fuera de peligro.

El mandatario hizo un llamado urgente a la comunidad para que, si tiene información que permita esclarecer los hechos, la entregue de inmediato a las autoridades.