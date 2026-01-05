Imputan a hombre investigado por la muerte de su expareja en Atlántico: “No hubo suicidio”

A las 2:30 de la tarde de este miércoles 7 de enero será definida en Barranquilla una posible imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Álvaro Felipe Rivera Ramírez, hombre de 45 años que este lunes fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de autor material por la Fiscalía Seccional Atlántico.

Menciona el fiscal Nicolás Busto que los hechos se relacionan con la muerte de su expareja sentimental Valentina Cepeda, una joven de 22 años a la que reportó en una clínica en el norte de esta ciudad como víctima de autolesión luego de encontrarla en un conjunto residencial de Villa Campestre, en Puerto Colombia.

“A usted señor Álvaro Felipe Ramírez se le imputa como autor material del delito de feminicidio agravado del que resultó víctima Valentina Cepeda Rodríguez, por hechos que ocurrieron el día 09 de abril del año 2024, al interior del apartamento 1503 del edificio Torres Villa Campestre, en Villa Campestre, específicamente en la primera habitación destinada por usted y su pareja para la práctica de yoga”, expuso en medio de la diligencia.

Aunque Valentina tuvo traumas craneoencefálicos profundos y heridas en su cuello, aclara la Fiscalía que en la necropsia adelantada en Medicina Legal se determinó que dichas lesiones no se derivaron de un surco de presión, sino que se necesitó una fuerza externa.



“El trauma cervical en referencia se explica por la aplicación de una fuerza adicional inducida por la compresión probablemente manual, dígito presión, condición la cual no se reproduce en un surco de presión; Es decir, no se trata de una cinta, ni de un cordón, ni de una cabuya que hubiese comprimido y ocasionado el estrangulamiento de esta mujer, tal como se documenta en historia clínica y en la necropsia”, declaró luego.

Del mismo modo, Álvaro Felipe optó por no aceptar los cargos en los que también fue señalado de ejercer violencia económica y física contra la hoy fallecida, según pruebas como conversaciones con sus amigos cercanos.

También apuntó el fiscal Nicolás que al parecer la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.

La captura de este hombre fue efectuada al mediodía del domingo en Santa Marta, cuando al parecer disfrutaba de un paseo a la playa.