Imputan a hombre investigado por la muerte de su expareja en Atlántico: "No hubo suicidio"

Imputan a hombre investigado por la muerte de su expareja en Atlántico: “No hubo suicidio”

La captura de este hombre fue efectuada al mediodía del domingo en Santa Marta, cuando al parecer disfrutaba de un paseo a la playa.

Álvaro Felipe Rivera Ramírez.png
Álvaro Felipe Rivera Ramírez, procesado por las autoridades competentes.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

