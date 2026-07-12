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Incendio de empresa en la Zona Franca Zofía de Galapa fue controlado por los bomberos

La conflagración se dio en el interior de una compañía que se dedica a la fabricación de películas de polipropileno, poliéster y nylon.

Incendio en la Zona Franca Zofia de Galapa
El incendio se presentó en una empresa que produce plástico, en la Zona Franca Zofia, en Galapa.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

Una fuerte conflagración alarmó a los habitantes en el municipio de Galapa, concretamente en la Zona Franca Zofía.

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Sobre el hecho, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla informó que logró controlar un incendio que se presentó dentro de una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos en ese municipio del Atlántico. El hecho solo dejó pérdidas económicas, expresaron los funcionarios.

Precisamente Oben Group es la empresa ubicada en la Zona Franca Zofia, donde se presentó la conflagración al final de la tarde de este sábado, confirmó el teniente Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

Dijo Pacheco que el incendió se logró controlar hacia las 9:15 de la noche gracias al trabajo mancomunado de los bomberos de Galapa, en conjunto con los de Barranquilla.

“Fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.

Autoridades de Galapa informaron que algunos empleados de la empresa fueron trasladados a centros asistenciales por la inhalación de humo, pero por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar.

Igualmente, las causas exactas que originaron el incendio están siendo investigadas por Bomberos Barranquilla.

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La empresa Oben Group se dedica a la producción de películas de polipropileno, poliéster y nylon utilizados como materia prima para diferentes sectores industriales.

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