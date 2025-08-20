Ingris Padilla asume como gobernadora encargada del Magdalena tras fallo del Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro oficializó este miércoles el nombramiento de Ingris Padilla como gobernadora encargada del Magdalena, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez. La decisión quedó en firme con el Decreto 0923 del 20 de agosto de 2025, que establece que Padilla estará al frente de la administración departamental hasta que se convoquen y realicen elecciones atípicas.

Padilla, quien integraba la terna enviada por el movimiento político Fuerza Ciudadana, fue seleccionada entre las tres opciones presentadas al jefe de Estado tras el fallo judicial. Con este encargo, el Gobierno Nacional garantiza la continuidad administrativa en el departamento, en medio de la incertidumbre política que dejó la salida de Martínez.

La designación se produce apenas unos días después de que la colectividad naranja presentara los nombres de Ingris Padilla, Jorge Bolaños y Efraín Vargas como sus candidatos para la terna, en un proceso que generó expectativa en el escenario político regional.

El nombramiento de Ingris Padilla representa un triunfo para Fuerza Ciudadana, movimiento que mantiene el control de la Gobernación pese a la anulación de la elección de su líder, Rafael Martínez. Para la colectividad fundada por el exalcalde Carlos Caicedo, la decisión presidencial no solo asegura la continuidad de su proyecto político en el Magdalena, sino que también le otorga margen de maniobra para reorganizar sus fuerzas de cara a las elecciones atípicas.

En términos prácticos, el encargo de Padilla le permite al movimiento conservar gobernabilidad y capacidad de gestión en el corto plazo, enviando un mensaje de cohesión interna frente a la crisis. Sin embargo, también abre un nuevo escenario de competencia política en el departamento, donde otros sectores buscarán capitalizar el desgaste de Fuerza Ciudadana para disputarle el poder en las urnas.

Con este decreto, el presidente Petro evita un vacío institucional y, al mismo tiempo, reconoce el peso político de la colectividad, que hoy sigue siendo determinante en la vida pública del Magdalena.