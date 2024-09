Intensifican acompañamiento en Cesar ante supuestas extorsiones por el Clan del Golfo

Un vehemente llamado a las autoridades departamentales estarían realizando algunos campesinos del corregimiento 'La Aurora', ubicado en el municipio de Chiriguaná, Cesar, debido a las presuntas intimidaciones que estarían ejerciendo supuestos miembros del Clan del Golfo para obtener el pago de millonarias 'vacunas' a cambio de no atentar contra sus vidas.

Según la denuncia hecha por un pequeño agricultor de la zona, a los que se suman también algunos cultivadores en los sectores de La Sierrita y La Loma, hombres desconocidos estarían llegando vestidos de civil a bordo de motocicletas y, de esta manera, ejercerían presión a través de intimidaciones para que las víctimas accedan a sus pretesiones económicas.

No obstante, y aunque no ha habido recientemente un hecho en concreto que atente contra la integridad física de alguno de los campesinos, estos no dejan de sentir zozobra por el asesinato de uno de sus compañeros en el corregimiento de Poponte, a inicios de este 2024, quien aparentemente se habría negado a pagar la denominada ‘vacuna’.

El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar, indicó que aunque no han recibido denuncias formales por el momento, en el departamento siguen desplegándose acciones junto al Gaula de la Policía y a la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar a grupos criminales dedicados a la comisión de extorsiones.

"Estamos haciendo un trabajo con nuestro personal del Gaula de la Policía de manera preventiva, atendiendo todas las denuncias de aquellas personas que han sido, de una u otra forma, objeto de este fenómeno de la extorsión. Estamos haciendo un trabajo también de la mano con las Fuerzas Militares y con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables de estos hechos".

Siendo así, también se conoció que las denuncias que han logrado recepcionar tienen que ver con casos de abigeato o robo de ganado, pero no directamente por cobros de extorsiones.