En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Investigan mortandad masiva de palomas en plaza principal de Montería, Córdoba

Investigan mortandad masiva de palomas en plaza principal de Montería, Córdoba

Más de 130 aves fueron encontradas muertas la mañana de este viernes. La autoridad ambiental tomó muestras a los animales para determinar si se trató de una intoxicación o hay otras causas.

palomas muertas montería.png
Autoridades se encargaron de retirar las palomas muertas de la plaza y tomar muestras para determinar qué originó el suceso.
Cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad