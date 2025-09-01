Investigan robo a turista extranjero en un taxi en Cartagena; víctima no denunció

En otro desafortunado caso que afecta a turistas extranjeros en Cartagena, las autoridades de esta ciudad investigan un robo a un ciudadano búlgaro, que habría sido robado dentro de un taxi este fin de semana.

Según el relato de algunos testigos que auxiliaron al extranjero, este abordó un taxi en la Torre del Reloj, en pleno centro histórico, con destino a la zona norte de la ciudad, y en medio del recorrido un hombre habría subido al vehículo para asaltarlo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que una vez se tuvo conocimiento del caso, se inicio la ubicación del vehículo; sin embargo el extranjero no interpuso una denuncia formal.

“El ciudadano lo que manifestó cuando fue auxiliado, es que él abordó un taxi desde el centro de la ciudad, un servicio normal (…) inician su recorrido y en el trayecto, todo indica, otra persona subió al vehículo de transporte público. Cuando el ciudadano extranjero manifiesta a la Policía los hechos, pues se le dice que se requiere la denuncia porque se pierde un elemento fundamental que es la flagrancia; con posterioridad, de acuerdo a los datos y las cámaras, logramos ubicar el vehículo, individualizar al taxista, y por supuesto estamos procurando iniciar una investigación porque este señor no quizo denunciar y ya abandonó el país”, señaló el oficial.

Entretanto, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, anunció que suspenderá la licencia del conductor del taxi involucrado en el supuesto robo del turista de nacionalidad búlgara.

Según explicó el ente distrital, tras ser identificado por las autoridades, el conductor de taxi aseguró que el día de los hechos habría prestado el vehículo; sin embargo el Departamento de Tránsito puntualizó que esto es una falta grave.

“Prestar o entregar el taxi a un conductor diferente al aprobado por la autoridad de tránsito es una falta grave al Código de Tránsito, lo que implica la sanción y la inmovilización del vehículo. Esta medida tiene como objetivo enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia aquellos que usen los servicios de transporte público de forma irresponsable o criminal”, precisaron.