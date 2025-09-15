Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos; familia pide apoyo para repatriar su cuerpo

En La Maria, un popular barrio de Cartagena, crece el dolor y la consternación tras conocer la noticia de la trágica muerte de Breiner Pérez Matute en Estados Unidos.

El joven, de tan solo 20 años, que en 2024 viajó al país norteamericano en busca del llamado “sueño americano”, fue asesinado, al parecer, en medio de una discusión con su pareja sentimental.

Las ilusiones y el deseo de Breiner de construir un mejor futuro para él y su mamá, se apagaron en la madrugada de este sábado 13 de septiembre. El joven cartagenero habría recibido una puñalada en el pecho que acabó con su vida casi de manera instantánea.

Su primo Richard Matute, quien inició una campaña para recaudar recursos para trasladar a Colombia el cuerpo del joven, aseguró que no se explican como alguien puede terminar de esa forma con la vida de una persona tan lleno de sueños.

“Él ya tenía aproximadamente dos años en Estados Unidos, trabajaba en una empresa de producción, y se fue como muchos jóvenes con la ilusión de un nuevo futuro, de adquirir algo en Cartagena para su familia. Lo que nos dicen es que él estaba compartiendo con otras personas y su pareja sentimental, y cuando salen del lugar, ellos, al parecer, tuvieron una discusión y en ese momento ella lo agrede con un cuchillo, y pues lamentablemente él falleció”, contó Matute en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo al primo del joven, el trámite de la repatriación del cuerpo tiene de un valor aproximado de 12.000 dólares, por lo que están haciendo un llamado a la solidaridad no solo de los cartageneros sino de todos los colombianos.

“Mi tía está desconsolada, toda nuestra familia está muy dolida con esta pérdida, y por eso queremos que nos ayuden para poder repatriar el cuerpo. Estamos pidiendo ayuda para poder recaudar el dinero porque no es una cifra menor; yo en verdad les agradezco a todas las personas que nos están mostrando su apoyo y su solidaridad, es una pedido especial desde lo más profundo de nuestro corazón”, dijo.

Sobre la pareja sentimental del joven asesinado, su primo reveló que el joven y la mujer se conocieron en Cartagena, que es oriunda de Venezuela, y se fueron juntos al país norteamericano.