Joven cayó en insólito caso de estafa tras la desaparición de su perro en Barranquilla

Un verdadero viacrucis padeció desde este fin de semana Adriana Henao Goenaga, una joven comunicadora social y periodista barranquillera que se enfrentó vía telefónica a presuntos delincuentes que le aseguraban que tenían a su mascota, la cual se extravió en el sur de Barranquilla, como también a su papá, por quién exigían hasta $1 millón de pesos para liberarlo.

Al menos así lo contó a través de historias que colgó por medio de su cuenta de Instagram, asegurando que el insólito caso de extorsión, bajo la modalidad de estafa, se produjo por la alta difusión que tuvo el extravío de ‘Chester’, pues los delincuentes, presuntamente desde una cárcel, tomaron su número y quisieron aprovecharse de su desespero para sacarle dinero.

Sin embargo, y aunque solo alcanzó a transferirles $50.000 pesos para que se efectuara la supuesta liberación de su papá, quien horas antes había coordinado una cita para rescatar al canino, fueron sus amigos quienes tomaron el control de la situación y se percataron que todo se trataba de una estafa.

Los presuntos delincuentes ejercían intimidaciones enviándole notas de voz de su papá gracias a que, a través de las llamadas telefónicas que sostuvieron con Henao Goenaga y su papá, grababan las conversaciones y utilizaron los audios para convencerla de que sí tenían bajo su poder.

"La persona me llama a mí y empieza a hacer la simulación de que supuestamente está con mi papá, me dice que le haga la consignación y, justo en ese momento, le hago la consignación de los $50.000 pesos, porque yo en el fondo escucho a mi papá. O sea, yo no sé cómo en qué momento grabó todos esos audios que coincidían con situaciones de que yo pensaba que mi paá estaba ahí", dijo.

Así mismo, Henao Goenaga contó que "cuando yo hago la consignación de los $50.000 pesos, ésta persona hace una simulación de que supuestamente está forcejeando con mi papá, y me dice que mi papá lo estaba grabando y que estaba tomándole fotos al carro, si ustedes no me consignan $1 millón de pesos, le mato aquí a su papá".

Finalmente, y luego del acompañamiento que le dieron tanto amigos como personal del Guala Militar, pudo determinar que su papá no se encontraba en poder de los presuntos delincuentes, sin embargo, manifestó que aún su perrito ‘Chester’ se encuentra extraviado, mientras a diario siguen llegándole múltiples mensajes de personas que le aseguran que lo tienen en su poder.

"Muy poco se habla de las estafas de los dueños de mascotas hacia las personas o familias que estamos desesperados buscándolos, porque yo sinceramente nunca había vivido algo así. Lamentablemente hay mucha gente mala, la gente abusa, y en ese sentido yo soy muy inocente", dijo Henao.