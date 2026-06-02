Juez compulsa copias a abogado de Nicolás Petro; le cuestionan cómo obtuvo videos reservados

El juez Hugo Carbonó anuncia que compulsará copias contra el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, por la presunta obtención irregular de videos del proceso, relacionados con una audiencia reservada de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás y Daysuris Vásquez.

Este material, según denunció la fiscal Lucy Laborde, habría sido obtenido por Carranza de manera ilícita para posteriormente compartirlo en una audiencia para argumentar unas supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Fiscalía durante la captura de Nicolás Petro en 2023.

Para el juez, es importante que se determine qué sucedió, en el sentido de establecer si hubo o no accesoa material sin una autorización judicial.

"En aras del principio de igualdad, el despacho dispone compulsar copias disciplinarias contra Alejandro Carranza para que se investigue la eventual obtención o uso irregular de material reservado. En consecuencia, se mantienen incolume la decisón en todos los demás puntos y se compulsa copias ante la sección disciplinaria del consejo seccional de disciplina para que se haga la respectiva investigación", estableció el juez.



Sobre las decisiones a las que se refirió el juez Carbonó que se mantienen, tienen que ver con la compulsa de copias contra el fiscal Mario Burgos, quien desde noviembre del año pasado está bajo investigación por presuntas irregularidades durante la captura desarrollada contra Nicolás Petro en 2023.

Entre otras decisiones adoptadas por el juez, también anunció que mantiene como pruebas los testimonios de Laura Ojeda y el núcleo familiar de Day Vásquez, una vez inicie la etapa de juicio.

El juez también mantuvo como prueba de la defensa los chats de Blanca Gutiérrez Zuleta sobre el origen y uso de un vehículo Mercedes Benz, evidencia digital que ha sido controvertida por la Fiscalía. Esto corresponde a un vehículo que durante más de un año estuvo en manos de Vásquez.

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La defensa ha pedido su inclusión al juicio para garantizar el principio de contradicción, lo cual fue acogido por el juez, al considerar que quitarle este insumo a la defensa "es prácticamente mutilarle ese derecho" de contradicción.

A su vez, la Fiscalía pidió limitar en el juicio testimonios como los de Cristian Daes, Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noriega, Germán Burgos, Gabriel Hilsaca y Raimundo, para evitar que el debate se desvíe a temas políticos.

Sin embargo, el juez dijo que desde el comienzo se delimitó el uso de dichos testimonios para refrescar memoria e impugnar credibilidad, así que no hay necesidad de imponer nuevas restricciones.