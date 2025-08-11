Publicidad

Juez confirma medida de aseguramiento contra exrector Carlos Jaller por desfalco a la Unimetro

Juez confirma medida de aseguramiento contra exrector Carlos Jaller por desfalco a la Unimetro

El Consejo Directivo de la institución pidió a la Fiscalía que haga uso de los mecanismos de cooperación que existen con los Estados Unidos a efectos de lograr su captura y extradición.

unimetro.png
Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 04:17 p. m.

El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento confirmó en las últimas horas la medida de aseguramiento en contra de Carlos Jorge Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana, quien enfrenta un juicio por su presunta responsabilidad en un millonario desfalco a los recursos de la institución.

Jaller es señalado de liderar una estructura que, según la investigación, que inició en el año 2018, habría desviado más de 30 mil millones de pesos pertenecientes al patrimonio estudiantil.

El Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana emitió un comunicado en el que respaldan la determinación del juzgado y reafirman su condición de víctimas en este caso.

“La administración de justicia de la República de Colombia cuenta con evidencias suficientes que confirman que el señor Jaller y su clan delincuencial se apropiaron de miles de millones de pesos de la Universidad Metropolitana”, se lee en el boletín.

Así mismo, el Consejo Directivo expresó su preocupación por la lentitud en el avance del proceso judicial, que también involucra a la esposa del exrector y a otros ex funcionarios de la institución, por lo que hacen una llamado a las autoridades para que se agilicen las actuaciones procesales. “Pedimos celeridad en su trámite”, dicen.

Adicionalmente, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que activen “los mecanismos de cooperación judicial existentes con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller”, quien actualmente no se encuentra en el país.

