La Guacherna vuelve a su día habitual; se celebrará el viernes 6 de febrero

A solo seis meses del desfile nocturno más importante de la región Caribe, Carnaval de Barranquilla confirmó que su Guacherna Esthercita Forero 2026 se celebrará el día viernes 6 de febrero, respondiendo al llamado de la comunidad y comparsas para que no fuera programada un sábado tal como ocurrió este año por la llegada de la gira de Shakira a la ciudad.

El director de Carnaval, Juan José Jaramillo, declaró a Blu Radio que esta decisión también se tomó como respuesta a las solicitudes de los organizadores de desfiles populares, como el del Suroccidente, afectados en asistencia este 2025 por lo que fue el cambio.

“La voz de la gente es el alma del Carnaval y hoy, con mucha alegría, anunciamos que el viernes 6 de febrero viviremos una Guacherna inolvidable, llena de luz, tamboras y tradición, como nos enseñó Esthercita”, dijo inicialmente.

“No teniendo este año programación de conciertos para dicha semana, vimos consecuente con los pedidos del Carnaval Gay y el Carnaval del Suroccidente volver a programarla para el viernes”, agregó.

La cuenta regresiva para esta fiesta ya está en marcha, la cual se realizará del 14 al 17 de febrero de 2026. Comparsas, grupos folclóricos, y hasta tamboreros iniciaron su preparación para dicha cita carnestolenda.

De hecho este año fue una edición cargada de tradición con más de 220 grupos folclóricos, más de 15.000 hacedores y al menos 20 orquestas. En ella, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también destacó el buen comportamiento de los ciudadanos.

Adriana Lucía, Akanny, Álvaro Ricardo, Chatella, Chelito de Castro, Criss y Ronny, Cumbia Caribe, El Pepo, Gusi, Grupo VIP, Jacos Man, La Carmén, Los del Swing, Martina ‘La Peligrosa’, Md Car, Nolan Orquesta, Orquesta Pacho Galán, Salsabor, Sensación Orquesta, Will Fiorillo, entre otros, fueron los artistas encargados de hacer vibrar a los carnavaleros.

Asimismo, en casi todo el desfile, las canciones de la barranquillera Shakira no dejaron de sonar, misma que logró infiltrarse junto con sus hijos en gran parte del trayecto.