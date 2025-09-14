En vivo
Lanzan campaña para prevenir el acoso sexual en el deporte en Barranquilla

Entre las principales acciones están acceder al canal por medio de un QR; habrá atención psicológica, jurídica y de acceso a derechos para quienes lo requieran.

Mujeres deporte Barranquilla.png
Mujeres haciendo deporte en Barranquilla.
Alcaldía de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 05:29 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

En el estadio Édgar Rentería se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña 'Con Seguridad Ganamos Todas', una estrategia de la Alcaldía de Barranquilla impulsada por la Oficina de la Mujer, Equidad y Género y la Secretaría de Recreación y Deportes que busca prevenir el acoso en el deporte y garantizar que las mujeres deportistas cuenten con un canal seguro para denunciar cualquier situación que afecte su integridad.

El evento contó con la participación de las panelistas Helda Marino Mendoza, jefa de la Oficina de la Mujer; Daniel Trujillo, secretario de Recreación y Deportes; Heidy Barrera, concejal de Barranquilla; Sharik Fayad, del Team Barranquilla BMX, autoridades locales, entrenadores, deportistas y comunidad en general.

Durante la jornada se desarrolló un foro de diálogo sobre la importancia de promover entornos deportivos libres de acoso y discriminación, así como una 'rumbaterapia' que integró a los asistentes en torno a la unión, la confianza y el respeto.

“Hemos lanzado esta campaña para prevenir y atender el acoso en los escenarios deportivos. El deporte es un escenario de respeto, disciplina y trabajo en equipo. Sin embargo, el acoso vulnera la dignidad de quienes participan y afecta la esencia del juego limpio”, dijo inicialmente Helda Marino.

Acoso sexual.jpeg
Acoso sexual / Imagen de referencia
Foto: AFP, referencia

Entre las principales acciones están acceder al canal por medio de un QR y que habrá atención psicológica, jurídica y de acceso a derechos para quienes lo requieran.

“Nuestro compromiso es garantizar que niñas, jóvenes y mujeres encuentren en el deporte un espacio seguro, libre de violencias y con igualdad de oportunidades. Con seguridad ganamos todas”, agregó.

Además, se implementarán medidas obligatorias para el uso de escenarios deportivos, todas enfocadas a la prevención, y un Violentómetro adaptado al deporte, el cual permitirá identificar casos.

