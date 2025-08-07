Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caos en Movistar Arena
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ley seca en San Andrés para evitar disturbios en desfile de 7 de agosto

Ley seca en San Andrés para evitar disturbios en desfile de 7 de agosto

La ley seca inició a las 12:01 de la madrugada de este jueves festivo 7 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde.

Decreto de la Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Decreto de la Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 11:17 a. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

La Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informó en las últimas horas que fue decretada una ley seca para este jueves festivo 7 de agosto, debido al desfile tradicional que se tiene preparado para esta ocasión y en el que no quieren que se repitan los múltiples altercados de orden públicos registrados el pasado 20 de julio.

De esa manera se puede leer en el decreto que fue 0359 que fue publicado en las redes sociales, en el que se fundamenta además que se busca “incidir en el normal desarrollo del desfile patrio, constando las situaciones que han alterado el orden público en años anteriores, poniendo en riesgo la integridad de quienes participan en el desfile, así como los espectadores de este”.

Al respecto mencionó el coronel James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, que más de 120 uniformados estarán desplegados para garantizar seguridad y evitar que el alcohol dañe esta fiesta.

“Efectivamente son situaciones de riñas las que se presentan y lo que buscamos es evitar eso, que disfrutemos con nuestros niños. Recordemos que los tenemos con nosotros y claro que las bebidas alcohólicas cumplen con su cometido en la alteración de su capacidad y su raciocinio. Por eso se determina esta ley seca que inicia desde los primeros minutos de este jueves hasta horas de la tarde”, declaró en conversación con Blu Radio.

Para hacer claridad, la ley seca iniciará a las 12:01 de la madrugada de este jueves festivo 7 de agosto hasta las 6:00 de la tarde. Habrá multas para los desobedientes, así como cierres parciales para establecimientos que no la respeten.

Los cierres viales relacionados al desfile entrarán en vigor desde las 5:00 de la mañana en los alrededores del barrio San Luis “Ginnie Bay", mientras que la Policía Nacional prepara sobrevuelos para evitar la delincuencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

San Andrés y Providencia

Ley seca

Policía Nacional