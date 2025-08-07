Ley seca en San Andrés para evitar disturbios en desfile de 7 de agosto

La Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informó en las últimas horas que fue decretada una ley seca para este jueves festivo 7 de agosto, debido al desfile tradicional que se tiene preparado para esta ocasión y en el que no quieren que se repitan los múltiples altercados de orden públicos registrados el pasado 20 de julio.

De esa manera se puede leer en el decreto que fue 0359 que fue publicado en las redes sociales, en el que se fundamenta además que se busca “incidir en el normal desarrollo del desfile patrio, constando las situaciones que han alterado el orden público en años anteriores, poniendo en riesgo la integridad de quienes participan en el desfile, así como los espectadores de este”.

Al respecto mencionó el coronel James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, que más de 120 uniformados estarán desplegados para garantizar seguridad y evitar que el alcohol dañe esta fiesta.

“Efectivamente son situaciones de riñas las que se presentan y lo que buscamos es evitar eso, que disfrutemos con nuestros niños. Recordemos que los tenemos con nosotros y claro que las bebidas alcohólicas cumplen con su cometido en la alteración de su capacidad y su raciocinio. Por eso se determina esta ley seca que inicia desde los primeros minutos de este jueves hasta horas de la tarde”, declaró en conversación con Blu Radio.

Para hacer claridad, la ley seca iniciará a las 12:01 de la madrugada de este jueves festivo 7 de agosto hasta las 6:00 de la tarde. Habrá multas para los desobedientes, así como cierres parciales para establecimientos que no la respeten.

Los cierres viales relacionados al desfile entrarán en vigor desde las 5:00 de la mañana en los alrededores del barrio San Luis “Ginnie Bay", mientras que la Policía Nacional prepara sobrevuelos para evitar la delincuencia.