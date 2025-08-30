Liga de Usuarios por investigación de Procuraduría: “Palma debe una explicación a la comunidad”

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Edwin Palma, quien se desempeñó durante cuatro meses como agente interventor de la empresa de energía Air-e, por presuntas irregularidades en su gestión.

El proceso indaga, entre otros puntos, posibles contratos cuestionados y presuntos malos manejos de recursos.

La decisión ha generado reacciones en el Caribe, donde el tema eléctrico sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, señaló que la investigación es necesaria y que los usuarios esperan explicaciones claras por parte del exinterventor.

“Este es un asunto supremamente delicado. Por ejemplo, se habla del nombramiento de un primo hermano en un cargo directivo, algo que está expresamente prohibido hasta el cuarto grado de consanguinidad. Palma no puede escudarse en que Air-e era una empresa privada, porque con la intervención quedó bajo control del Estado”, explicó Alarcón en entrevista con Blu Radio.

El dirigente también cuestionó las versiones emitidas durante la gestión de Palma sobre las deudas que el Gobierno Nacional tiene con la empresa por concepto de subsidios. Según relató, mientras el gerente contable designado —familiar de Palma— aseguró que la cifra rondaba los 8.000 millones de pesos, la deuda real superaba los 330.000 millones.

Alarcón agregó que otro punto de preocupación fue un contrato para centralizar las compras de Air-e en una empresa con sede en Bogotá, que habría recibido millonarios anticipos. “Cuando se verificó la dirección suministrada, la empresa no existía allí. Esto deja muchas dudas sobre la transparencia de esos procesos”, advirtió.

El presidente de la Liga de Usuarios insistió en que no se trata de “prejuzgar” a Palma, pero sí de exigir claridad: “El doctor Edwin Palma le debe una explicación a las autoridades, a la opinión pública y a los usuarios de la región Caribe. La energía es un tema vital para la región y no puede seguir rodeado de sombras”.

La Procuraduría continuará con las indagaciones para establecer si durante la intervención de Air-e se cometieron faltas disciplinarias.