Llegada de cuarto interventor en un año agrava la crisis de la ESE UNA

Santiago Arboleda se convirtió en el nuevo agente interventor de la ESE UNA, el cuarto en menos de un año que nombra el gobierno de Gustavo Petro en la red hospitalaria del Atlántico.

Para el gobernador del Atlántico, la constante rotación refleja inestabilidad y no permite que la red salga de la crisis, ya que cuando se ha establecido un plan de trabajo con un nuevo agente, este es removido y toca volver a empezar el proceso.

“Evidentemente eso no ayuda a que podamos sacar adelante el sector salud, porque cuando ya tenemos un plan de trabajo establecido con una persona cambia, hay que empezar de cero otra vez. No es deseable que tengamos esta cantidad de interventores.

Agregó Verano que en el caso de la ESE UNA “queda demostrado que la crisis existe porque hay unos servicios muy costosos que atender y las fuentes de ingresos no se han fortalecido”.



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En ese sentido, Napoleón Mugno, presidente del sindicato de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (Anthoc), calificó la llegada del nuevo interventor como una “falta de respeto” con la comunidad atlanticense, cuando el anterior no había completado ni dos meses en el cargo.

“Desde los sindicatos nos parece una falta de respeto para con la institución, los usuarios y los trabajadores. Esta situación que se viene presentando con la ESE UNA, en la que no se le da continuidad a ningún agente interventor para que el proceso que adelanta cada uno logre salir adelante nuevamente nos toma por sorpresa. Es muy decepcionante y preocupante a la vez”.

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Agregó que con la llegada de Santiago Arboleda no se dará continuidad a lo que ya se venía haciendo y a pocos días del cambio de Gobierno. Señaló el dirigente sindical que a la fecha la red hospitalaria le debe aproximadamente unos 12.000 millones de pesos a trabajadores de OPS, una deuda que viene desde el 2024.

Hay que recordar que este es el cuarto cambio de interventor desde que se ordenó la intervención de la ESE UNA, el 19 de agosto del 2025, y se realiza hace menos de dos meses después de la llegada de Alfredo Villadiego Lora a la entidad, el pasado 12 de junio.

La red la componen 5 hospitales: el Juan Domínguez Romero, en Soledad; el Hospital de Sabanalarga, el Niño Jesús, y las sedes de Alta Complejidad y Mental (CARI), en Barranquilla.