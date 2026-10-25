Lluvias causan estragos e inundaciones en varios departamentos del Caribe colombiano

La segunda temporada de lluvias en el país ayer se hizo sentir en varias partes del Caribe colombiano, entre ellas Montería, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y varias poblaciones del departamento de Sucre como Tolú.

En Montería su alcalde Hugo Kerguelén descartó riesgos de desbordamiento del río Sinú, al informar que personal técnico de la Hidroeléctrica de Urrá le aseguró que el nivel de los embalses está por debajo de sus niveles históricos para esta época del año.

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Sin embargo, en sus redes sociales el mandatario confirmó que se presentaron emergencias en sectores como Monteverde y La Castellana, donde el agua ingresó a varias viviendas e incluso dejó un vehículo sumergido.

Mostrando montañas de basura en las imágenes, Kerguelén señaló que esta situación se presentó por residuos de todo tipo que obstruyeron el paso del agua en el canal que va del sector Ranchos del Inat a El Faro. Allí, con maquinaria amarilla se trabajó entre el Tapao y Balmoral, removiendo toneladas de desechos.



Imagen de redes. Afectaciones por lluvias en los municipios de El Peñón y Sucre, Santander

“Son varios taponamientos en diferentes puntos por la acumulación de basura, ya está la cuadrilla trabajando también acá para soltarlo. A medida que vayamos soltando esto, todas las aguas de Monteverde, Ranchos del Inat también van a venir bajando”, dijo el alcalde kerguelén.

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En Santa Marta, las autoridades informaron que las lluvias afectaron la movilidad en varias sectores, principalmente en Parques de Bolívar, 11 de Noviembre, la avenida del Río, Pando, El Yucal Bajo, El Cisne, Las Mercedes, Sierra Morena, Santa Elena, Villa Betel, Glorieta de La Piragua, Bastidas, Ondas del Caribe, Los Fundadores, María Cristina, Pescaito y sectores aledaños a la Sociedad Portuaria

Así mismo, ríos que bajan de la Sierra Nevada como Gaira, Manzanares y Piedras, aumentaron notoriamente su caudal generando inundaciones en poblaciones cercanas, como en el caso del kilómetro 7 de la vía al corregimiento de Minca, con la creciente de la quebrada Tamacá.

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Ante esta situación la Alcaldía de Santa Marta decretó la alerta roja por la posible ocurrencia de crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, teniendo en cuenta que los pronósticos del Ideam advierten que hoy podrían persistir las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas.

En el caso de Cartagena, el aguacero afectó barrios como San Fernando, Socorro, Olaya Herrera, San Pedro y Nuevo Paraíso. Allí la comunidad reportó desbordamientos de canales e inundaciones de vías y calles. Las torrenciales lluvias generaron que se cancelara el acto de inauguración del Gran Malecón del Mar, que iba a contar con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

En Barranquilla el Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de cinco vehículos que quedaron atrapados por la corriente de dos arroyos en el norte de la ciudad.

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En Sucre las poblaciones de Tolú, Coveñas, Ovejas, Toluviejo, Sampués, La Unión y San Antonio de Palmito también resultaron afectadas, como lo informó la Gobernación de Sucre.

Paola Tous, directora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, destacó que el aumento del volumen de las aguas, el desbordamiento de arroyos, el taponamiento de drenajes por acumulación de basuras y el rebose de manjoles, generaron la emergencia.

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Particularmente en La Unión y Ovejas se reportaron crecientes súbitas.

Tous hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y adoptar medidas que permitan reducir los riesgos en esta segunda temporada de lluvias.

“Es fundamental que las comunidades mantengan limpios los caños y canales, eviten arrojar basuras y estén atentas a los cambios en los niveles de los arroyos. La prevención y el reporte oportuno de cualquier emergencia son esenciales para proteger la vida de los sucreños”, señaló la funcionaria.