Maestros en Barranquilla se encadenan a Fiduprevisora por nuevo sistema de salud

“Secuestrados” dicen sentirse un gran número de maestros en Barranquilla, quienes desde las 8:30 de la mañana de este miércoles se encuentran adelantando un plantón a las afueras de la Fiduprevisora, de manera indefinida, para rechazar la escogencia del nuevo operador que les está suministrando los servicios de salud y pedir, entre otras cosas, que el nuevo modelo se implemente.

Por esto, se han encadenado a la puerta de las oficinas en señal de protesta, la cual están acompañando con pancartas y fotografías. Esta cuenta, con cientos de maestros, quienes junto a algunos de sus beneficiarios han llegado a pedir soluciones en el corto plazo, mientras rechazan la prestación del servicio que les está prestando Consalud.

Así lo señaló José Jiménez, presidente de Adeba, quien advirtió que hubo “poca transparencia” en el cambio de operador y que, presuntamente, no se cumplieron los respetos protocolos de transición hacia dicho operador.

“En Barranquilla no tenemos para dónde más coger, porque nos llevaron hasta una empresa, que no sabíamos que existía, que se llama Consalud, a la que llamamos “Sinsalud”, porque no cuenta con la capacidad para atender a más de 24.000 usuarios”, dijo Jiménez.

Precisamente, una de las historias que nos encontramos en medio del acompañamiento hecho por Blu Radio fue la de Nancy Parra, una docente con más de 20 años de prestar servicios en el sector educativo y quien lleva más de un mes solicitando un ecocardiograma que, hasta ahora, no ha surtido el respectivo trámite con Consalud.

Siendo así, señala que sus problemas cardíacos se han visto permeados por múltiples cuadros de taquicardia.

“Me dieron unos teléfonos para que llamara, pero están pagados, no los contestan. Este problema, con cada día que pasa, se acrecienta, porque son cada vez más las taquicardias. No he podido conseguir hacerme eso, por eso estoy suplicando que me escuchen”, manifestó.

Los maestros, incluso, no descartan acampar afuera de la Fiduprevisora y piden, cuanto antes, la presencia de la ministra de Educación, Aurora Vergara, y el presidente Gustavo Petro, pues se trataría de la salud de más de 20.000 personas entre maestros, pensionados y beneficiarios, según indicó Jorge de León, otro docente.

“Estamos exigiendo que se implemente el nuevo modelo de salud y que Fiduprevisora nos responda por la atención de este servicio para más de 2.000 maestros en Barranquilla y alrededor de 6.500 en todo el departamento del Atlántico. Queremos saber, además, quién señaló a Consalud para prestar el servicio a los maestros”, alegó.

Entre las denuncias que se han dado a conocer, todo indicaría que el cambio de operador ha afectado la entrega de medicamento, órdenes y autorizaciones para citas, tratamientos e intervenciones.