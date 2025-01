Mancuso no visitó territorios para identificar bienes de las AUC: ¿faltó autorización?

Pese a que en octubre pasado, la sala penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla autorizó que Salvatore Mancuso recorriera la región Caribe para que identificara bienes que pertenecían a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), este procedimiento no fue adelantado, al parecer, por el no cumplimiento de unos requisitos por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

De acuerdo con el Tribunal, el director de la ANT, Felipe Harman, solicitó que no fuera prorrogada la autorización que habían concedido a Mancuso para que entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025 visitara los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena , Cesar y La Guajira; a lo que el magistrado Carlos Pérez alegó que más allá de ampliarla en el tiempo o no, esta "comparecencia excepcional" no se "materializó" en ningún momento.

Publicidad

"La Sala (de Justicia y Paz) toma nota y deja claro que esa entidad nunca presentó el cronograma requerido, por lo que tal autorización no llegó a materializarse", señala el auto en respuesta a la ANT.

De acuerdo con lo que se expone en el medicamento, a través del auto 640 del 2024, se estableció que para el desarrollo de estas visitas, que permitirían identificar más bienes que pertenecieron a las AUC, era necesario que la ANT elaborara, "con los datos que esa entidad cuenta y con los que le aporte el procesado" un listado de los "bienes a buscar", para lo que además debían desarrollar un cronograma de lugares a visitar. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro sucedió.

Incluso, en este mismo documento, se plantea que sin tal planeación no puede hacerse efectivo el cumplimiento del auto 618 de 2024 con el que se habilitó la visita de Mancuso a estos territorios donde delinquió.

Publicidad

Al respecto, desde Blu Radio fue realizada la consulta a la ANT , quienes indicaron que el equipo jurídico está realizando la respectiva revisión del auto 013 de 2025, para entregar una respuesta frente a qué sucedió en este caso, en el que no se habría cumplido con dichas visitas, las cuales serían claves en el proceso de verdad y reparación que tiene pendiente Mancuso con las víctimas del conflicto.