Mane Díaz perdonó a su amigo alias' Arenca', señalado de participar en su secuestro

En medio de una audiencia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento de San Juan del Cesar, alias 'Arenca', señalado de participar en el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, padre de 'Lucho' Díaz, le pidió disculpas públicas por no haberle advertido sobre todo lo concerniente a su rapto.

Alias 'Arenca' era muy cercano al señor Luis Manuel Díaz y también ayudaba a gestionar nuevos talentos en el municipio de Barrancas.

"Él lo sabe, yo estoy arrepentido y sabe que lo dije de corazón, que lo hice de corazón. Usted me conoce hace más de 30 años, profe, usted sabe el ser humano que soy, la humildad y el sueño que tengo, y sé que me equivoqué al no avisar de lo que estaba pasando, pero aquí estoy, para que me disculpe", dijo alias 'Arenca', en medio de la audiencia realizada este viernes.

Tras terminar su intervención, el señor Luis Manuel Díaz, quien estaba junto a su esposa Celenis Marulanda en medio de esta audiencia, tomó la palabra y aceptó las disculpas de quien durante años fue su amigo.

Publicidad

"Acepto el perdón del señor conocido como 'Arenca'. Son errores, pero tratar de recuperar es lo mejor que se puede hacer. No más", dijo Luis Manuel Díaz en medio de la audiencia.

La próxima semana habrá una nueva audiencia donde se conocerán otros detalles de ese secuestro que marcó a todo un país.

Durante una audiencia este viernes ante un juez del Cesar, Luis Manuel Díaz, padre de 'Lucho' Díaz, aceptó las disculpas de su amigo alias 'Arenca', capturado y señalado de participar en su secuestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/KKCxyiooy0 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 20, 2024